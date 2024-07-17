K-Beauty旋風！南韓上半年化妝品出口創歷史新高

南韓關稅廳17日表示，今年上半年南韓化妝品出口額同比增加18.1%，達48.2億美元，創歷年同期新高。示意圖。（路透資料照）

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓關稅廳（海關）17日發布貿易統計數據，顯示今年上半年南韓化妝品出口額同比增加18.1%，達48.2億美元（約新台幣1571.9億元），創歷年同期新高。

據《韓聯社》報導，南韓今年上半年化妝品出口額打破2021年同期創下的最高紀錄46.3億美元（約新台幣1509.9億元）；同期進口額則為8.5億美元（約新台幣277.2億元），貿易順差達39.7億美元（約新台幣1294.7億元），同樣創下歷史新高。

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考量南韓去年下半年出口額超過上半年，今年全年出口額將有望首次突破100億美元（約新台幣3261.2億元）大關。

美妝出口不斷增加，主因是全球掀起「韓流」，促使各國消費者對「南韓美妝」（K-Beauty）的關注度上升。尤其近期韓妝在全球最大化妝品市場北美快速增長，多元的出口趨勢相當明顯。

按出口地點來看，對中國出口額以12.1億美元（約新台幣394.6億元）居首，但同比減少14.1%；對美出口8.7億美元（約新台幣283.7億元），同比大增61.1%；對日出口4.8億美元（約新台幣156.5億元），同比增加21.5%。

同期，南韓自法國進口化妝品2.5億美元（約新台幣81.5億元），其後依次是自美進口1.6億美元（約新台幣52.1億元），自日本進口8000萬美元（約新台幣26.1億元），自中國進口5000萬美元（約新台幣16.3億元）。

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