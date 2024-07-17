美租賃持續拋售電動車 外媒 : 電動車租賃將變困難

電動車貶值速度快於預期後，美國租賃汽車正持續出售。外媒指出，未來想在美國租賃電動車，恐將變得困難。（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕以往想開電動車的客戶，租賃是經濟實惠的選擇，但赫茲（Hertz）事件的「寒蟬效應」正蔓延著美國租賃行業，部分租賃汽車公司正持續出售電動車，在還未順利出售之前，提供客戶臨時優惠，期望降低成本損失。《紐約時報》指出，未來想在美國租賃電動車，恐將變得困難。

根據標準普爾全球行動公司的數據，2023年製造商向租賃公司出售的汽車中有超過4%是電動車，而今年迄今僅為1.4%。

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iSeeCars.com在上個月發布一項數據，今年二手電動車的價值損失速度比二手燃油車的平均損失速度更快，5月份的平均成本首次低於二手燃油車。

據報導，電動車為美國租車巨頭赫茲帶來財務災難，加上電動車二手轉讓價值持續降低，還有充電樁未能全面普及，以及電動車車速太快，客戶未準備好之下，導致車禍事件頻傳、造成保費攀升，加上維修電動車的零件取得的速度也無法像燃油車一樣快速，整體維修時間拉長等多項原因，推升美國租賃汽車公司持續出脫電動車。

外媒指出，許多偏遠地區的充電樁數量很少，甚至根本沒有快速充電樁，而租賃公司要求客戶在機場還車前，需將電力加滿至70%以上，但機場未有足夠的充電樁，而租賃公司不想負責充電，這對於需要趕航班的客戶來說，並不容易達成。

特斯拉的超級充電網絡是美國最大的快速充電系統，但大多數僅適用於特斯拉。若客戶租用Kia、通用或 Polestar等不品牌電動車，就必須使用其他業者提供的自家手機程式付款。

今年前3個月，赫茲電動車隊價值下降，導致其利潤減少了1.95億美元。也因赫茲大舉導入電動車後，其獲利能力卻受衝擊，讓許多租車公司也開始以大幅折扣的價格出售電動車。

投資永續交通的私募股權公司Mobility Impact Partners的合夥人納塔拉詹（Shay Natarajan）表示，租賃公司「100% 依賴殘值」，這是一個非常困難的商業模式。

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