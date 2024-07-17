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涉詐騙粉絲逾10億美元 郭文貴在美恐面臨數十年監禁

2024/07/17 09:49

涉詐騙粉絲逾10億美元，郭文貴在美遭判有罪。（路透）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國流亡富豪郭文貴因涉嫌詐騙粉絲逾10億美元（約新台幣325億元），去年在美國遭到起訴。美國法院週二（16日）宣布陪審團裁決結果，郭文貴被控的12項刑事罪名中有9項被定罪，郭文貴恐將面臨長達數10年的監禁。

綜合媒體報導，郭文貴去年遭美國司法部指控其與同夥余建明涉嫌坑騙數10萬網路支持者，慫恿粉絲捐款或投資他控制的加密貨幣、媒體平台與旗下多間公司，包括加密貨幣平台「喜馬拉雅交易所」，以及巴農擔任公司董事、2020年時被質疑違法吸金而遭到調查的媒體公司GTV Media；郭、余將資金挪用於採購各種奢侈品，包括1艘遊艇、1棟面積超過1400坪的豪宅，以及1輛價值350萬美元（約新台幣1.1億元）的法拉利。

起訴書顯示，郭文貴被控欺詐、洗錢等12項罪名。然而，郭文貴拒絕承認犯下12項刑事犯罪。

現該案有最新進展，紐約南區聯邦法院週二（17日）宣布陪審團裁決結果，郭文貴被控的12項刑事罪名中有9項成立，包括電匯詐欺、證券詐欺、跨國洗錢以及團伙敲詐勒索（RICO）等，郭文貴恐將面臨長達數10年的監禁。

報導指出，美國紐約南區聯邦地區法院法官托雷斯（Analisa Torres）將於今年11月19日宣布刑期。

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