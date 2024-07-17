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創20年來最長紀錄 ! 南韓年輕人找首份工作得花11.5個月

2024/07/17 09:52

南韓15歲至29歲的年輕人在畢業後，得花近1年的時間才找到人生第一份職場工作。（歐新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕南韓年輕人找首份工作得花近1年的時間，而每5名待業青年中，就有1人的求職期超過3年。韓媒報導，截至2024年5月，南韓有129萬人在畢業後即失業，比前一年增加2.9萬人。

根據南韓統計廳16日發佈數據，5月份15歲至29歲的年輕人在畢業後，得花近11.5個月才能找到人生第1份職場工作，與一年前相比增加了1.1個月，為20年來最長紀錄、創新紀錄。

以5月為年齡計算基準，青年族群（15至29歲）平均花費11.5個月才找到第一份工作，較2023年同期增加1.1個月。其中，3個月之內找到工作者佔47.7%，花費1年以上時間者佔30%，超過3年者佔比從8.5%升至9.7%。

從教育程度來看，高中及以下學歷的人，今年平均找到工作所需時間為17.6個月，比去年的14.8個月增加。擁有大學及以上學歷的人，平均找工作時間也略增長，從去年的8.2個月增加到今年的8.3個月。

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