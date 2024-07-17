台灣供應鏈撤出中國！直接投資 「這國家」暴增逾百億元

隨著地緣政治緊張局勢和中美貿易衝突不斷加劇，台灣企業正在將供應鏈從中國轉移到印度。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕隨著地緣政治緊張局勢和中美貿易衝突不斷加劇，中華民國對外貿易發展協會（下稱外貿協會）董事長黃志芳表示，越來越多台灣企業正在將供應鏈從中國轉移到印度。

《路透》報導，黃志芳表示，中美之間的貿易衝突，促使台灣增加在印度的外國直接投資（FDI），截至2023年的5年內增至6.65億美元（約新台幣216億元）以上。相比之下，在2006年至2017年的十年間，台灣在印度的外國直接投資才接近2.77億美元（約新台幣90億元）。

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他說：「很明顯，越來越多的台灣企業正在將供應鏈遷出中國，並在印度建立供應鏈。」近年來，中印在邊境問題上多次爆發衝突。中國與印度軍隊2020年6月在拉達克地區，發生數十年來最嚴重邊境衝突，造成雙方嚴重傷亡。

與大多數國家一樣，雖然印度和台灣沒有正式外交關係，但兩國建立了密切的商業關係，尤其印度熱衷於從晶片主要生產國中獲得更多投資，以幫助國家製造業發展。

報導舉例，今年台灣晶圓代工廠力積電（6770） 與印度塔塔集團合作，在古加拉特邦（Gujarat）多雷拉（Dholera）建立新廠。

黃志芳說：「我們有計劃引進印度學生和人才到台灣接受半導體培訓，這將為我們未來的合作鋪平道路。」他補充，台灣供應鏈的轉移主要集中在移動電話組裝業和鞋業。

在截至2024年3月的財政年度中，印度和台灣之間的雙向貿易額為101億美元（約新台幣3293億元）。

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