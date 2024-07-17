強化管理外籍移工匯兌 金管會新設資本額1億元門檻

為強化管理外籍移工匯兌，金管會新增公司資本額須達1億元門檻。圖為銀行副局長童政彰（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕國內有70多萬的外籍移工，金管會修訂「外籍移工國外小額匯兌業務管理辦法」，在放寬部分，外籍移工薪資匯回母國，每年累積限額從目前40萬元提高到50萬元；在強化管理部分，非專營外籍移工匯兌公司的資本額必須超過1億元。

金管會是在2021年7月發布「外籍移工國外小額匯兌業務管理辦法」，至今已核准統振、東聯互動、數位至匯、及美家人力資源等四家從事外勞人力仲介公司，兼營承辦外籍移工國外小額匯兌業務；至於專營外籍移工匯兌公司，目前國內還沒有任何一家設立。

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針對外籍移工國外小額匯兌相關業務，根據銀行局統計，今年1-6月底，匯兌筆數為427萬筆、年增率66.8%，匯兌金額高達404億元、年增 57.8%，至於客戶數已經來到74.1萬人，較去年同期的46.6萬人，大幅增長59.0%。

銀行局副局長童政彰表示，金管會已研提「外籍移工國外小額匯兌業務管理辦法」修正草案，將依行政程序法規定辦理預告，徵求各方意見，預計在第四季上路。

這次修正共有10項 ，主要包括：增訂非專營外籍移工國外小額匯兌業務之外籍移工匯兌公司，實收資本額或在台灣營運資金應不低於新臺幣1億元之規定。

官員說明，原本只有要求非專營外籍移工匯兌公司「指撥匯入」金額要超過1億元 ，但擔心資金可能是用借來的，對於外籍移工的保障不夠充分；因此，新修訂規定是要求強化公司資本額，也就是想要承作這項業務，至少資本額或營運資金要1億元起跳。

至於統振等四家非專營公司，童政彰表示，其資本額都有符合1億元門檻規定，但考慮未來可能有新的公司要設立，所以修訂相關規定。

其次，金管會修正外籍移工匯兌機構辦理本業務每年累計匯款金額之上限，由新臺幣40萬元調高至50萬元。

對此，童政彰說明，現行規定，外籍移工每筆限國外匯款3萬元、每月限5萬元，每年累積是40萬元，不過，為因應外籍移工在台薪資提高，因此，配合實務狀況，將每年年度限額門檻提高到50萬元，每筆和每月限額則不變。

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