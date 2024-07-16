卓揆參訪竹科義隆電子 重視AI相關發展

行政院院長卓榮泰今參訪新竹科學園區義隆電子，董事長葉儀皓率主管出面接待。（義隆電子提供）

〔記者洪友芳／新竹報導〕行政院院長卓榮泰今參訪新竹科學園區義隆電子，董事長葉儀皓率主管出面接待，並向卓揆、國科會主委等一行官員，介紹義隆布局道路交通安全系統，AI相關晶片等技術研發成果；卓揆表示，政府非常重視AI的發展、AI的相關應用，透過政府各部門協調處理，預期可增強我們在AI領域的競爭實力。

義隆電子表示，該公司是國內IC設計領導廠商之一，目前使用在筆記型電腦的多指觸控板、觸控螢幕晶片、指向裝置（PST）及指紋辨識模組等相關應用，皆具有很高的市場佔有率，並且領先美、日等知名企業，可說是真正的台灣隱形冠軍。義隆電子也非常重視研發，每年投入的研費用都佔營收的雙位數以上，在董事長的領導下，曾多次奪得國家發明獎金牌及國家產業創新獎。

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隨著AI人工智慧浪潮來臨，義隆電子於2018年率先提撥資金支持台灣人工智慧學校的創立，積極支持建構台灣自己培養AI人才，如今國內AI人才濟濟，同時，義隆電子也積極發展AI相關應用先進技術及產品，包括產品AI化及積極創造AI的應用產品，例如使用在筆記型電腦的多指觸控板、觸控螢幕晶片及指紋辨識模組等相關應用，都已經導入AI功能，有效提升該公司市場競爭力以及營運績效。

同時，義隆電子積極透過AI技術導入汽車產業，包括智慧交通，行車安全的重視，大型巴士轉彎變換車道產生的內輪差，由於盲點和死角因素，構成行人安全的一大挑戰，義隆提出的AI解決方案可有效保障行人行的安全。

義隆電子指出，智慧座艙的市場將是未來市場高度具潛力的成長重點，與國內知名企業合作全力推動，汽車智慧化裝置將陸續呈現，整合本身觸控技術，AI技術等有效提升駕駛人行的安全。

義隆成立至今30年，為了永續發展及深耕台灣精進研發的量能，去年更斥資65億億元在竹北AI智慧園區，興建新的總部及研發中心，全力培育台灣AI人才，以落實政府政策「AI產業化，產業AI化，以AI帶動百工百業」目標的完成。預期台灣科技產業的發展，持續領先半導體技術及加速AI軟硬體的應用，將如虎添翼，更蓬勃發展。

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