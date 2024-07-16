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明年iPhone 17採用台積電2奈米是「假新聞」？專家驚曝

2024/07/16 19:21

蘋果是台積電的主要客戶，通常是第一個獲得台積電新晶片的公司。（彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕明年iPhone 17將採用台積電下一代2奈米製程傳變數？macrumors論壇報導指出，根據微博用戶「手機晶片專家」（Phone Chip Expert）發文稱，台積電2奈米製程要到2025年底才能量產，有關明年iPhone 17將採用台積電下一代2奈米製程的報導是「假新聞」。

Phone Chip Expert貼文稱：2奈米製程要到2025年底才能量產，所以iPhone 17肯定追不上。直到iPhone 18才會採用2奈米處理器。該用戶也在評論智通財經的一篇文章時也反駁台灣報紙最近根據「行業消息人士」的說法，並稱「看過產能規劃圖的人都知道，這又是無良媒體的報導」。

台灣多份媒體報導，台積電計畫明年開始量產2奈米晶片，提前加快進程，以確保量產時的穩定良率。蘋果是台積電的主要客戶，通常是第一個獲得台積電新晶片的公司。例如，蘋果在2023年採購台積電用於iPhone、iPad 和 Mac 的所有3奈米晶片。

與3奈米技術製造的晶片相比，2奈米製程（N2）預計可在相同功率下將速度提高10%至15%，或在相同速度下將功率降低25%至30%。蘋果iPhone 15 Pro 機型中的A17 Pro晶片採用台積電第一代3奈米製程（N3B）製造。蘋果的M4晶片最近在新款 iPad Pro中首次亮相，採用這種3奈米技術的增強版本。

iOS 18中的代碼已確認所有四款iPhone 16機型都將使用蘋果基於台積電N3E製程的新一代A18晶片。N3E是台積電第二代3奈米晶片製造工藝，與台積電第一代3奈米製程相比，成本更低，良率有所提高。

macrumors論壇指出，這位Phone Chip Expert微博用戶有著準確預測的記錄。Phone Chip Expert曾率先透露iPhone 7將具有防水功能，標準iPhone 14機型將繼續使用A15 Bionic晶片，而更先進的A16晶片將是‌iPhone 14‌ Pro機型獨有。這些預測後來得到多個可靠消息來源的證實，並在產品發佈時證明是正確的。

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