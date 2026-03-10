LTN經濟通》美政府示警無效 輝達蘋果仍高度依賴台灣

紐時警告，矽谷長期忽視迫在眉睫的台灣晶片災難。（路透）

台灣晶片供應中斷 美國經濟恐熄火

〔財經頻道／綜合報導〕台灣不僅是地緣政治焦點，更是全球科技產業的核心樞紐。美國媒體《紐約時報》2月底刊登長篇報導指出，一旦中國在台海製造危機，導致台灣晶片供應中斷，許多美國科技巨頭恐只能依賴庫存撐上數月，美國經濟可能瞬間熄火，全球供應鏈也將遭遇前所未見的衝擊。報導形容，這可能引爆一場迫在眉睫、卻長期被矽谷忽視的「台灣晶片災難」。儘管美國政府近年不斷試圖降低對台灣半導體的依賴，但產業結構短期內難以改變。

報導指出，美國國家安全官員曾多次向科技企業發出警告，包括蘋果（Apple）、輝達（NVIDIA）、超微（AMD）與高通（Qualcomm）等公司，雖然並未在台灣大量投資工廠，但其核心產品幾乎都依賴台積電（TSMC）代工生產。一旦台海發生衝突或封鎖，台灣晶片供應受阻，將對這些企業帶來直接而深遠的衝擊。

請繼續往下閱讀...

台灣約生產全球約9成高階晶片，倘若晶片供應中斷，將導致全球面臨自大蕭條以來最嚴重的經濟危機。（法新社）

美國前商務部長雷蒙多 密會4大科技巨頭示警

早在2022年，美國半導體產業協會（SIA）委託撰寫的一份機密報告就曾提出警告：台灣目前生產全球約9成最先進晶片，若供應突然中斷，全球經濟恐面臨自大蕭條以來最嚴重的危機。根據估算，美國GDP可能下滑約11%，中國經濟甚至可能衰退16%，全球產業鏈將陷入連鎖性崩潰。

在華府與矽谷之間的機密簡報中，美國官員一再提醒科技公司高層，若北京對台實施封鎖，美國科技產業將難以運轉。為降低風險，美國政府近年推出多項政策，包括拜登政府推動數百億美元的補貼，鼓勵半導體在美國本土設廠；川普政府則曾以關稅壓力促使企業回流。然而，這些政策在短期內仍未能改變全球半導體供應鏈的核心結構。

《紐時》更揭露，2023年7月曾舉行一場高度機密的簡報會議，討論中國與台灣情勢的最新評估。當時的美國商務部長雷蒙多希望科技公司能承諾採購在美國生產的晶片，以支撐美國本土半導體產業。但儘管英特爾（Intel）與三星（Samsung）都宣布擴大在美國投資晶圓廠，卻仍苦於缺乏大型客戶的訂單承諾，加上技術仍落後於台積電，使得產業轉移困難重重。

在機密簡報後，庫克曾向官員表示，他「睡覺時都睜一隻眼」。（美聯社）

美情報顯示中國2027年 具攻台能力

為說服企業重視風險，雷蒙多邀請時任中央情報局（CIA）局長伯恩斯（William Burns）與國家情報總監海恩斯（Avril Haines）加入簡報，並在矽谷一處安全簡報室與科技公司高層舉行會議。與會者包括蘋果執行長庫克（Tim Cook）、輝達執行長黃仁勳、AMD執行長蘇姿丰（Lisa Su），而高通執行長艾蒙（Cristiano Amon）則透過視訊連線參與。

情報官員在會中指出，中國軍力持續擴張，北京可能在2027年前具備對台採取軍事行動的能力。雖然這一時間點過去曾被美國軍方提及，但這次是首次將最新機密情報直接向科技企業高層說明。對於高度依賴先進晶片的科技企業而言，這樣的評估具有極高的戰略意義。

會後，庫克曾對官員表示，他「睡覺時都睜一隻眼」，象徵對局勢保持高度警惕。然而據知情人士透露，即使企業高層表達憂慮，包括蘋果在內的多家科技巨頭，仍未在短期內大幅增加對美國本土晶片的採購承諾。由於缺乏客戶支持，英特爾與三星部分在美投資甚至一度面臨失去晶片法案（CHIPS Act）補助資格的風險。

美國政府之所以特別找上蘋果、輝達、AMD與高通，除了這些企業在全球科技產業中具有關鍵影響力，更因為它們都是典型的「無廠半導體公司」（Fabless）。這些公司專注於晶片設計，生產則高度依賴晶圓代工廠，而台積電正是全球最重要的先進製程供應商。換言之，這些科技巨頭的核心產品，其實都與台灣供應鏈緊密綁定。

蘋果、輝達、AMD和高通這4家公司都高度依賴台積電，也都是台積電的大客戶。（美聯社）

全球科技產業命脈 未來仍高度繫於台灣

從市場結構來看，輝達的AI GPU幾乎完全依賴台積電的先進製程。隨著人工智慧需求爆發，輝達甚至在2025年前後超越蘋果，成為台積電最大客戶。蘋果方面，iPhone使用的A系列晶片與Mac電腦的M系列晶片也都交由台積電代工，長年是台積電最重要客戶之一。AMD的核心產品，包括Ryzen與EPYC處理器以及Radeon GPU，同樣幾乎全面採用台積電製程。至於高通，因為製程良率與效能考量，其旗艦Snapdragon處理器也逐漸轉向台積電生產。

然而，供應鏈重組並非短期可以完成的工程。建造一座先進晶圓廠動輒需要數百億美元投資，並需要多年時間才能成熟運作。即使美國、歐洲、日本等地近年積極投入半導體建廠競賽，但專家普遍認為，短期內仍難撼動台灣在全球晶片產業的核心地位。

《紐約時報》引述國際半導體產業協會與顧問公司麥肯錫（McKinsey）的分析指出，即使各國加速投資，到2030年美國在全球半導體製造產量的占比可能仍僅約10%。換言之，全球科技產業的命脈，在可預見的未來仍高度繫於台灣。

在人工智慧、雲端運算與智慧裝置需求持續爆發的時代，晶片的重要性只會愈來愈高。對全球科技產業而言，台海的和平與穩定，已不僅是地緣政治問題，更成為攸關全球經濟與科技發展的關鍵變數。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法