大亞台中光儲100MW獲得8銀行力挺 市場估年收益10億元

大亞台中100MW儲能案場獲永豐、台新、凱基、高雄銀行等8家銀行力挺，今完成新台幣39.2億元聯合授信案。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕線纜廠大亞（1609）位於台中龍井的100MW儲能案場獲得永豐等8家銀行支持，今天（16日）完成39.2億元聯合授信案，預計明年5月可投入台電電力交易平台，每日可儲20萬度電力；市場估計，此案年收益可達9、10億元。

大亞董事長沈尚弘表示，太陽光電、儲能等都是資本密產業，大亞過去投資學甲、心中、志光等都是大規模案場，所需要的資本都是好幾十億元，感謝銀行團的支持。

請繼續往下閱讀...

大亞旗下的智璞儲能在台中龍井規劃100MW的E-dReg案場，預計每日可儲20萬電，沈尚弘表示，此案預計明年5月可加入電力交易平台，至於可創造的收益，他表示，與投標價格有關。

目前台電的電力交易平台dReg案場「容量費率」已降至零元，今現場永豐銀行代表指出，儲能市場雖有雜音，而大亞的聯貸案認購比率超過200%，可見各界對大亞有很大信心。

談到dReg儲能市場有零元現象，沈尚弘指出，長期零元會讓很多廠商倒閉，政府也不樂見廠商都賠錢出場，市場需要合理機制，目前經濟部、台電也在修正相關機制，對於合理的利潤價格，他說，效能費率約350（元 / MW·h）、容量費率約250（元 / MW·h）。

至於大亞龍井儲能為E-dReg案場，目前市場價格都還在天花板，沈尚弘強調，龍井案場的收益要看實際投標價格；市場以現階段最高價格估算，一年收益約9億元，加上電能服務費可達10億元。

對於大亞綠能佈局，沈尚弘也以「五根電線桿」理論說明，每五根、每五根為目標，一步步慢慢來，近年大亞的光電目標設置量要達500MW，目前已有超過200MW掛表，今年可望取得台南漁電共生約35MW規模新案場的建設執照。儲能市場目前有36MW，台中龍井案預計明年完成，大亞有很多接觸中的案件，只要有機會不會放過。

智璞儲能的100MWE-dReg案場在台中市龍井關連工業區，獲得永豐銀行、台新銀行、凱基銀行、高雄銀行、安泰銀行、國際票券金融公司、中華票券金融公司、上海商業儲蓄銀行共8家銀行支持。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法