環境部成立紡織循環聯盟 遠東SOGO、迪卡儂等共66單位加入

環境部資源循環署今（16）天成立「紡織循環聯盟」，聯盟成員涵蓋紡織製造業、品牌服飾業、百貨業及學界等共66個單位加入。（記者陳嘉怡攝）

〔記者陳嘉怡／台北報導〕快時尚潮流帶來的環境負面影響，已開始讓全球反思紡織品資源循環的可能性，紛紛提出相對應對策。為串連國內紡織品循環，環境部資源循環署今（16）天成立「紡織循環聯盟」，盼串連紡織產業及學界等單位推動紡織品綠色設計、回收及循環再利用，目前共66個單位加入聯盟，成員包含遠東SOGO、迪卡儂、新光紡織等。

環境部次長沈志修表示，紡織業在2018年約排放21億噸的溫室氣體，約占全球碳排放量4%，顯示紡織業循環也與氣候變遷高度相關。歐盟已在前年提出2030年永續循環紡織策略，要求生產者導入綠色設計、回收及再利用責任；歐盟的永續產品生態設計要求規範也即將在近日生效，其中紡織品已被列入優先推動揭露產品生命週期和永續資訊的品項。

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沈志修表示，為協助國內紡織業者因應國際紡織循環趨勢，必須提早佈局，因此環境部成立紡織循環聯盟，目前已有66個單位加入該聯盟，成員涵蓋紡織製造、品牌服飾業、回收商、大學及研究單位等，盼串接紡織業的上中下游產業鍊，導入綠色設計及永續消費，提升國內紡織循環的經濟模式。

實踐大學設計學院院長許鳳玉表示，衣服永續設計觀念必須從教育端著手，為此學界共同編撰環保化設計的教材，並導入到教學現場，讓學生在設計衣服時能夠好好選擇與認識材料，並選擇單一材料或再生材料，將來在衣物回收拆解上就會更容易。

環境部資源循環署長賴瑩瑩表示，紡織循環聯盟將推動紡織品綠色設計，並促進運動機能衣、制服使用單一材質或咖啡渣等環保紡織材料，也鼓勵公部門、學校及企業採購制服時選擇綠色設計服飾。循環署也正在擬訂「紡織品材質定量鑑別及智慧分選設施設置及運營捐助要點」未來可補助業者設置智慧分選設施，促進舊衣回收循環再利用，要點預計今年下半年發布；另也正在建立再生纖維認證機制，追溯驗證再生纖維來源、紡織品流向及循環利用情形，與歐盟等國際相關規範接軌。

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