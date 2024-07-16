名師解盤》容逸燊：指數區間震盪 資金逐漸移轉中小型股

啟發投顧副總容逸燊。（業者提供）

啟發投顧副總 容逸燊

加權指數今天上漲117點，成交量續縮只剩4670億。在台積電的法說會之前，指數較會呈現區間震盪的格局，過去3天指數都在23700點到24200點做震盪整理，明天是台指期的結算，雖然外資近期空單一度高達40000口，但是這兩天在結算之前已經壓不下去，開始有些空方先轉倉到下個月份，所以後續值得留意結算過後，外資的期貨淨空單籌碼，是不是有轉倉到下個月份。

而這幾天台股震盪較為劇烈，可是OTC指數並未重挫，包括每天的漲停家數仍然是比跌停家數多出許多，表示說目前盤面上資金逐漸往中小型股移轉，包括美股也有這樣的狀況。在上周CPI公布之後，因為小型股的借貸資金壓力減輕，所以很明顯的資金往羅素2000小型股指數移動，三天之內羅素2000已經大漲了7個百分點以上，所以很明顯CPI降低，即將要進入降息循環之前，資金開始進行板塊的挪移。

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週末川普遭受到槍擊之後，目前他勝選的機率已經高達六成以上，可以看到美股的資金從原本的大型科技股，慢慢轉到一些所謂「川普概念股」，包括像生技類股、電動車相關族群，以及在石化原油相關的企業，在原物料成本如果未來推升的狀況下，也有利於營建類股後續的發展。我們看到台股這兩天營建指數表現非常強勢，加上五年之前海外匯回的資金，今年將會解禁，可以進入房地產購屋，所以這些因素皆推升營建類股近期表現相對強勢，因此指數仍然是在區間震盪，但是個股的中小型股表現是非常的精采，重點就在禮拜四台積電的法說會過後，對於先進製程的看法，以及蘋概股在蘋果手機出貨，或者是在其他消費電子的預期，所以目前指數呈現區間震盪，盤面上人氣由中小型股維持。預期台積電的法說會，第二季的營收表現已經是不錯的，第三季如果可以比預期再度往上調的話，將會再度推升整個買盤進場。

以目前來說，23500點之下成為台股中期的支撐。而外資何時會回補台股，主要看美元指數，如果美元指數開始跌破104重要頸線關卡之後，外資將可能面臨到台幣走升，必須要回補台股的壓力，屆時可能會回補一些比較偏中低位階的權值類股以及大型股。

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