卓榮泰：今年經濟成長率可達3.94％ 政院18日將召開經濟發展委員會

行政院長卓榮泰表示，台灣今年經濟成長率可達3.94%。（記者蘇金鳳攝）

〔記者蘇金鳳／台中報導〕行政院長卓榮泰今天出席亞洲台灣商會聯合總會的理監事聯席會議閉幕典禮表示，台灣經濟成長率預期今年可達3.94%，而行政院將在後天（18日）召開經濟發展委員會，將討論「創新經濟」、「均衡台灣」「 包容成長」三個主題。

卓榮泰在致詞表示，卸任會長許玉林表示一年過得相當快，但對他而言這50多天好慢，好像經歷半個世紀，台下傳出笑聲。他並強調，但這是人民交給總統賴清德的工作，賴清德交給他的任務，目前賴清德有指示，行政團隊要走到每一縣市去，到發現問題及解決問題第一線，替人民真正解決未來工作。

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卓榮泰表示，過去８年在蔡總統帶領下，經濟成長率達到3.15%，這是亞洲四小龍之首，當中還面對地緣政治及遇到疫情 ，預期今年可達3.94%，也是非常高的紀錄，此外，總統同意軍公教持續加薪，這是政府帶頭作用，希望企業界一起加薪，讓台灣脫離青年人比較低薪時代。

卓榮泰表示，行政院希望能夠加速台灣的投資，讓大投資台灣計劃能夠實現，後天18日行政院會召開經濟發展委員會，在當中有幾項指標，就是「創新經濟、均衡台灣、 包容成長」三個主題。

他指出，行政院要讓人民能夠在高科技時代，進入到金融創新的選項中，有更多投資機會，政府提供更安全的保障，希望成為亞洲資產管理中心，在台商們所在國跟台灣可以發生更密切的經濟往來活動。

卓榮泰更表示，要啟動大投資台灣的計劃，過去有投資台灣的3個方案，要讓世界上對台灣充滿信心的所有朋友，能夠把人才、錢財資金帶回台灣，政府會提供一個安全制度，穩定的能源政策及投資發展的機會。

此外，卓榮泰強調人才的重要，他表示，現在全世界是搶人才搶人力時代，台灣不能獨漏於後，行政院會成一套制度，啟動更多僑外生回到台灣，為本地產業或回到僑居地產業做更多服務，做更多的橫向聯繫。他更指出， 「公平分配才是一個文明國家真正指標」，在包容成長過程，要照顧到年輕朋友的世代正義，台灣貧富懸殊不能拉大，甚至要想辦法用政府、社會的投資來拉近。

他表示，政府不會讓台商覺得孤單無力，政策上持續配合，台商更有實力，台灣更有實力，而台商在各國成功，會讓台灣真正走出去，賴清德曾有說過，希望成為日不落國，有陽光升起的地方就有台商，台商回來就是把陽光帶回來，回到僑居地，就是把台灣民主跟經濟發展經驗帶回去。

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