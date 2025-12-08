獨家》震撼！太古福斯汽車黃金據點賣了 傳和泰集團以15億接手

市場傳出太古汽車位於台北市內湖區瑞光路的太古福斯（Volkswagen）銷售與服務據點，以成交價超過15億元出售，買家是台灣車市龍頭和泰集團。（取自太古福斯大台北粉絲頁）

〔記者楊雅民／台北報導〕台美對等關稅風暴，重創進口車市，太古汽車集團積極重整台灣資產，市場傳出太古汽車位於台北市內湖區瑞光路的太古福斯（Volkswagen）銷售與服務據點，以成交價超過15億元賣了，買家正是台灣車市龍頭和泰（2207）集團。

太古福斯汽車位於瑞光路28號的服務據點，單是土地就超過950坪，3層樓的建物總使用面積超過3700多坪，房產業界傳出，和泰汽車旗下經銷豪華車品牌Lexus的北都汽車，以土地每坪超過160萬元，總成交金額逾15億元買下。

請繼續往下閱讀...

Lexus目前在瑞光路356號已有一銷售和服務據點，但瑞光路近期將啟動台北捷運環狀線東環段興建工程，屆時恐影響該銷售據點的運作，正好太古福斯瑞光路據點傳出出售消息，北都汽車正好順勢買下，待交割改裝後，將做為Lexus的服務據點。

太古汽車集團為福斯汽車在台最大經銷商，同時也經銷和代理福斯商旅、VOLVO（國際富豪）、M. BENZ（賓士）、Mazda（馬自達）、Vespa機車等品牌。

今年美國4月2日宣佈啟動對等關稅，造成台股大盤短短3天跌掉近4000點，加上關稅、貨物稅政策不明，衝擊車市買氣，進口車塞爆台北港、台中港和基隆港，以經銷進口車為主的太古汽車集團受傷不輕。

大古汽車集團旗下標達汽車先是無預警終止馬自達（MAZDA）汽車經銷，旗下內湖及土城據點將營運至今年12月31日止，另一頭太古福斯位於瑞光路28號的銷售與服務據點則確定賣掉變現，但會向北都汽車租用，持續營業到明年中。

