大型露營車Grand California限量50輛登台 入手價408.8萬元

台灣福斯商旅今天正式導入歐洲原裝進口的全功能大型露營車「Grand California」，建議售價為408.8萬元，台灣更是全亞洲唯一限量引進Grand California的國家。（台灣福斯商旅提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕台灣福斯商旅今天正式導入歐洲原裝進口的全功能大型露營車「Grand California」，建議售價為408.8萬元。台灣更是全亞洲唯一限量引進Grand California的國家，全台限量50輛，目前接單量已達25輛。

全新豪華旗艦行旅Grand California 具備全功能的露營車，車內完整設計4大功能區，滿足車露族實現說走就走、自給自足的VanLife車旅生活等多項特色。

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1、「起居室區」：Grand California 680擁有6836mm x 2,040mm x 2839mm （長寬高）的超大車身尺寸，更結合1970mm挑高車室高度，可容納更多車宿所需要的實用配備。

兩側標配各634mm的「寬敞右側滑門含防蚊紗簾」，可雙向滑動式設計，兼顧車宿實用的防蚊及通風功能。

「中央多功能觸控面板」具備水箱、電池、燈光、駐車暖氣等設定功能，以及控制側滑門電動伸縮輔助階梯保持向外延伸，不會因側滑門關閉而收起的露營模式。

2、「衛浴區」：擁有820mm x 820mm x 2000mm（長寬高）的獨立衛浴空間及設備，車內也配置110公升的清水箱、可容納90公升洗滌污水的灰水箱，以及沖洗馬桶的18公升黑水箱設計。

3、「廚房區」：配置70 公升三層抽屜式多層冰箱，同步搭載雙爐烹飪瓦斯爐，可快速野炊烹煮，另配置寬敞的流理台，成為便於日常梳洗食材、簡易盥洗的實用配備。

4、舒適隱密的「寢室區」：配備蝶型彈簧加厚軟膠床，其左右側臥床長度分別為2000mm、1900mm及全寛1670mm，另搭配高強度支撐碟型彈簧設計。

車艙內並多處設置收納置物空間，臥床區上方也規劃11格行李櫃，同時在臥床區下方中央則配置800公升的收納空間，可完善收納隨身物品或是大型寢具。

此外，車艙內設置5組歐規插座、3組共6個USB插座，提供乘員便利快速充電。

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