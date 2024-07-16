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川普副手范斯：中國是美國最大威脅

2024/07/16 13:31

美國共和黨聯邦參議員范斯（見圖），成為川普競選搭檔。（美聯社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國前總統川普15日在威斯康辛州密爾瓦基的共和黨全國代表大會上，宣布俄亥俄州聯邦參議員范斯（JD Vance）為2024年總統大選的競選搭檔，范斯在獲得提名後的當天，首次接受美國媒體專訪時，將中國稱為對美國的最大威脅，強調了若成功當選，新任川普政府將對中國採取鷹派強硬立場。

范斯15日接受美國《福斯新聞》（Fox News）專訪，發表了上述言論，當被問及到俄烏戰爭時，范斯表示，川普將與俄羅斯和烏克蘭進行談判，以迅速結束這件事，以便讓美國能夠專注於真正的問題，也就是中國。

范斯表示，中國是對美國的最大威脅，但美國目前完全被其他事分了心。

《彭博》報導指出，在11月美國總統大選之際，川普正讓外界視他為對中國採取強硬態度的候選人。川普承諾，若選上的話，將對中國進口商品徵收60％的統一關稅。

而范斯並非首次批評中國，他曾呼籲對中國商品徵收廣泛的關稅，並主張把製造業回流美國，以減少對中國的依賴。

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