忘掉「壯麗7巨頭」！瑞銀喊「超級8」黑馬，鴻海入榜（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕忘掉「壯麗7巨頭」吧，瑞銀喊出「超級8」黑馬名單，瑞銀指出，Super 8將憑借強勁的盈利增長前景，和具吸引力的估值，縮小與7巨頭的業績差距，且在未來12個月內跑贏亞洲其他地區，並特別點名鴻海（2317）、騰訊與聯想3黑馬，是「超級8」最具投資的成員。

CNBC報導，所謂的「壯麗7巨頭」是去年的熱門股票，投資者紛紛湧入Alphabet、亞馬遜、蘋果、Meta Platforms、Microsoft、輝達和特斯拉。

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但對於那些尋求替代品的人來說，瑞銀更新了亞洲「信念最高、最具投資價值」的科技股名單，並祭出最具潛力的「超級8」成員。

瑞銀分析師在7月11日的1份研究報告中寫道，這些被稱為“Super 8”的股票，預計將“縮小與Magnificent 7的業績差距，並在未來12個月內跑贏亞洲其他地區。瑞銀進一步指出，「超級8」與全球科技同行相比，憑借強勁的盈利增長前景和有吸引力的估值，我們認為這些高品質的重量級公司為美國「壯麗7巨頭」提供了有吸引力的替代品。

截至目前為止，瑞銀的亞洲速8指數自2月份成立以來已經上漲了8.3%，超過了基準MSCI亞太指數6.7%的回報率。

瑞銀分析師認為，亞洲科技行業整個價值鏈的估值折讓為投資者提供了防禦性追趕機會。

而在Super 8成員中，瑞銀特別點名鴻海、騰訊與聯想3黑馬，在鴻海部分，分析師指出，因為它可以從人工智慧曝光中受益，特別是通過其人工智慧伺服器和智慧手機組裝業務，預計今年其人工智慧伺服器市佔將年增4成以上。

此外，作為蘋果的主要組裝商，鴻海完全可以從iPhone 16發佈的需求推動中受益。

而中國科技巨頭騰訊是瑞銀名單上的最新成員之一，分析師指出，騰訊是瑞銀在中國互聯網領域的首選，預計將受益於中國遊戲收入增長的好轉，新遊戲發佈的表現可能好於預期，及常青遊戲的貨幣化能力增強，加上進一步更新其人工智慧功能集成，特別是在微信上應該會加快其人工智慧貨幣化，併為其增長勢頭提供更多支援。

至於聯想亦是剛進入Super 8名單的公司，瑞銀認為，預計AI對計算能力的更高要求，和新的AI功能，將支援對聯想終端設備的需求。分析師預計，人工智慧個人電腦和Microsoft的Copilot的推出，將從今年下半年開始提振對聯想人工智慧系統的需求。

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