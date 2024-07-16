時隔14年負成長恐再現 ! 韓媒示警 : 南韓電池產業面臨生存戰

中國展握電動車電池的過半江山，強力擠壓南韓電池產業的發展。（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕電池是南韓出口的第七大產品，但現今中國掌握全球電動車電池半壁江山，恐擠壓南韓電池產業的發展。韓媒示警，南韓電池產業在中國強力擠壓下，今年該產業的銷售額恐出現14年以來首次的負成長，此趨勢若不能有效改善，未來南韓電池產業恐步入衰敗。

全球電動汽車、二次電池市場的需求停滯，但中國憑借龐大的內需市場，對電動汽車、充電電池市場展開的攻勢，南韓電池銷售受嚴重衝擊。

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韓媒指出，自2010年開始統計電動車電池相關銷售額以來，今年的產業規模將首次出現減少。其中，代表南韓電池產業的3家公司，表現疲軟。其中，預計今年LG能源解決方案、SK ON的銷售額，將比去年減少10%以上，而三星SDI僅能維持現狀。

反觀中國，中國前2大電池企業寧德時代和DYC的銷售額，預計今年將有5%和23%的年增率。

市佔率部分，3家南韓電池公司扣除中國市場，在全球市場的市佔率，從3年前約57%降到了今年前4個月約47%。與此同時，中國企業的市佔率從14%上升至31%。

價格來說，中國製造的磷酸鐵鋰電池，早年性能較差，但近期技術水平大幅提高，因此正快速蠶食市場。反觀南韓的電動車電池技術發展則出現停滯狀態，同時面臨著海外設備投資、尖端產品技術投資的艱難局面。

另外，中韓兩國電動車電池之爭的關鍵，是佔南韓電池成本過半的金屬原物料，包括鎳、鋰、鈷3大礦物，其過半比重掌握在中國手上，此舉是南韓電池生產供應鏈最大的隱憂。

韓媒指出，中國橫掃全球407處3大礦產資源，但南韓僅有15處，至於日本則有31處，為南韓的2倍。

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