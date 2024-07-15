台灣之光！美超微加入那指100與輝達平起平坐

美超微CEO梁見後（右）與輝達CEO黃仁勳（左）是多年好友。（彭博）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕那斯達克交易所宣布，美超微（Super Micro Computer）22日起將取代表現欠佳的美國連鎖藥局沃爾格林（Walgreens Boots Alliance），成為那斯達克100指數成份股，這表明美超微將與輝達等美股科技七雄平起平坐。美超微CEO梁見後是台灣人，他與輝達CEO黃仁勳是30年的好友，2人都是台灣之光。

美超微喜迎AI浪潮，今年以來股價已經大漲2倍以上，受到即將加入那指100指數利多激勵，15日盤前應聲走揚，上漲3%，開盤後也呈現上漲態勢，台北時間15日晚間9點45分，暫報927美元，上漲1.51%。

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有「AI妖股」之稱的全球伺服器大廠美超微，創辦人兼CEO梁見後是土生土長的嘉義人，家鄉竹崎，小時候家境貧苦，父母辛苦拉拔 7 個孩子長大。梁見後從台北工專畢業後，遠赴美國讀碩士與工作，並在美國創立美超微。

黃仁勳和梁見後同樣都在1993年創業，兩家公司的美國總部僅距離15分鐘車程，雙方往來密切，2人情誼長達30年。梁見後曾提到，「我們的團隊可以從清晨到午夜在一起工作」，美超微與輝達第一個共同打造的伺服器是一台超級電腦，黃仁勳亦曾公開對梁見後表達感謝，「當年沒有任何人相信加速運算，只有梁見後相信了」。

今年台北電腦展「COMPUTEX 2024」期間，梁見後舉行主題演講，找來「3兆男」黃仁勳站台，兩人用國台英3聲道互動，一搭一唱，又是搭肩又是擁抱，展現好交情，也逗樂現場觀眾。

不僅如此，黃仁勳於今年5月25日在奧克蘭替美國職棒奧克蘭運動家隊「舊金山台灣日」開球時，穿著「93」號球衣；一個月後，梁見後於美西時間6月27日為MLB舊金山巨人主場開球，也穿「93」號球衣，因為兩人都是在1993年創立公司。

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