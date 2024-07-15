大同、大世科搶AI商機 有望打入印尼資料中心建置案

大同獲選進入印尼新首都首座數據中心POC階段。（資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕老牌家電廠大同（2371）今日表示，攜手旗下資訊服務廠商大世科（8099）拓展海外資料中心商機，並有望打入印尼新首都努山塔拉（Nusantara）政府AI運算資料中心建置，目前已經進入概念驗證（POC）階段。該資料中心未來將成為當地AI運算基地，大同指出，對POC結果信心在握。

大同說明，根據努山塔拉政府計畫，要將該區打造成高科技森林城市，第一階段基礎設施預計耗資327億美元，規劃建置AI運算資料中心，也提升公部門智慧便民服務。

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大同強調，大同集團是台灣唯一受邀提案的台廠，與大世科、國內知名業者組成專業團隊進行軟硬體及應用面規劃，提案規格包含1萬核心數的CPU、記憶容量78TB、儲存容量17PB，並配備輝達（NVIDIA）H100為核心算力，進行效能更佳的生成式AI運算，大同目前已經取得POC資格。

大同也表示，已有建置台灣戶役政系統、勞保系統、移民署入出境系統等政府e化大案，大世科也有國家高速網路與計算中心的高速運算超級電腦台灣杉3號的設備擴充、作業平台及平行運算程式建置經驗，因此集團有信心通過POC，並進入最後的實質標案審查，未來也有望爭取更多印尼新首都的建設。

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