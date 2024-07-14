習豪擲450億大煉「芯」！華為上海研發基地曝光

華為耗資逾100億人民幣的研發中心落成。（圖取自中國社交平台）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕為了突破美國及盟友的封鎖，中國大撒幣扶植半導體，華為耗資逾100億人民幣（約台幣450億）的「練秋湖研發中心」正式落成，佔地2400畝，比蘋果園區 （Apple Park）和微軟西雅圖總部Redmond Campus的總和還要大，預計可容納3.5萬名員工。

《EE Times China》報導，華為「練秋湖研發中心」總投資額超過百億人民幣、佔地2400畝，總建築面積206萬平方公尺，歷經三年打造，華為全球最大研發中心終於揭開神秘面紗。

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這座研發中心規劃4萬個辦公室，將陸續吸引約3.5萬名華為研發人才，分為8個區域，目前內部道路、小火車、高架橋等全部貫通，園區內的交通工具為小火車，共設8個站。全面建成後，華為將把位於金橋的上海研發基地，以及分散在外面的辦公場地全部撤掉，並搬遷至「練秋湖研發中心」。

根據規劃，「練秋湖研發中心」將聚集華為海思研發、無線研發、旗艦手機研發、智慧駕駛/汽車零件研發、數位能源等研發，為華為正處於上升期的業務如5G-A/6G、數位能源、​​智慧汽車方案等提供有利的後援。

對於華為砸巨資興建研發中心，科技媒體《Tom's hardware》14日指出，在中美晶片大戰之下，華為受到美國諸多制裁，必須加強研發。華為將許多研發中心合併，可以簡化營運，也讓不同部門之間的協作變得更容易。

報導稱，這個旗艦項目展示華為在未來技術的投資力度，「練秋湖研發中心」規模比蘋果園區 （Apple Park）和微軟西雅圖總部Redmond Campus的總和還要大。

除了投資研發中心外，華為也竭盡全力吸引頂尖人才，尤其是在美國的禁令和制裁下，其他外國高科技公司逐漸撤離中國，華為現在無法再僱用美國公民和綠卡持有者，必須提供優渥的條件吸引海外中國人才返國。

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