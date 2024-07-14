晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經政策 影音專區 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

習豪擲450億大煉「芯」！華為上海研發基地曝光

2024/07/14 23:06

華為耗資逾100億人民幣的研發中心落成。（圖取自中國社交平台）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕為了突破美國及盟友的封鎖，中國大撒幣扶植半導體，華為耗資逾100億人民幣（約台幣450億）的「練秋湖研發中心」正式落成，佔地2400畝，比蘋果園區 （Apple Park）和微軟西雅圖總部Redmond Campus的總和還要大，預計可容納3.5萬名員工。

《EE Times China》報導，華為「練秋湖研發中心」總投資額超過百億人民幣、佔地2400畝，總建築面積206萬平方公尺，歷經三年打造，華為全球最大研發中心終於揭開神秘面紗。

這座研發中心規劃4萬個辦公室，將陸續吸引約3.5萬名華為研發人才，分為8個區域，目前內部道路、小火車、高架橋等全部貫通，園區內的交通工具為小火車，共設8個站。全面建成後，華為將把位於金橋的上海研發基地，以及分散在外面的辦公場地全部撤掉，並搬遷至「練秋湖研發中心」。

根據規劃，「練秋湖研發中心」將聚集華為海思研發、無線研發、旗艦手機研發、智慧駕駛/汽車零件研發、數位能源等研發，為華為正處於上升期的業務如5G-A/6G、數位能源、​​智慧汽車方案等提供有利的後援。

對於華為砸巨資興建研發中心，科技媒體《Tom's hardware》14日指出，在中美晶片大戰之下，華為受到美國諸多制裁，必須加強研發。華為將許多研發中心合併，可以簡化營運，也讓不同部門之間的協作變得更容易。

報導稱，這個旗艦項目展示華為在未來技術的投資力度，「練秋湖研發中心」規模比蘋果園區 （Apple Park）和微軟西雅圖總部Redmond Campus的總和還要大。

除了投資研發中心外，華為也竭盡全力吸引頂尖人才，尤其是在美國的禁令和制裁下，其他外國高科技公司逐漸撤離中國，華為現在無法再僱用美國公民和綠卡持有者，必須提供優渥的條件吸引海外中國人才返國。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由財經】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經政策 影音專區 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財