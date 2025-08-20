蘋果從中國移轉的「分水嶺」iPhone 17全款印度生產 這家台廠吃香

彭博報導，蘋果將在印度生產其全部四款iPhone 17機型，準備在9月的新品發布。（法新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕根據彭博報導，蘋果將在印度生產其全部四款iPhone 17機型，準備9月的新品發布。這是蘋果首次在印度生產iPhone 17，旨在減輕川普總統對中國產品加徵關稅的影響。外媒引用專家指出，這將是蘋果從中國轉移的「分水嶺」。

此次生產在印度的5家工廠進行，塔塔集團負責管理位於南部泰米爾納德邦新工廠的一半生產，而台灣鴻海集團富士康將在班加羅爾機場附近生產iPhone。

請繼續往下閱讀...

蘋果沒有立即回應媒體置評請求。

蘋果將於9月份推出四款iPhone 17機型，這可能是該公司典型的夏末產品發布的最後一次。據報導，蘋果將於2026年開始分兩階段推出新機。

印度已成為美國最大的智慧型手機出口國，隨著蘋果公司應對美國關稅的新形勢，印度的iPhone產量在2025年第二季躍升63%，出口額達到75億美元）。

Omdia首席分析師Sanyam Chaurasia稱這是全球智慧型手機製造業的「分水嶺」。他指出，印度不斷增長的產量主要集中在成熟的手機型號和用於出口的手機。

Chaurasia說： 「中國仍將是蘋果旗艦創新機型和基礎機型的中心。然而，趨勢很明顯：iPhone生產的重心正向跨國模式傾斜」。

今年年初，蘋果執行長庫克表示，為了避免關稅處罰，蘋果將把幾乎所有銷往美國的iPhone組裝業務轉移到印度。 Chaurasia表示，從2024年上半年到2025年上半年，印度生產的銷往美國的iPhone數量增加了27%。不過，中國仍將是除美國市場外最大的 iPhone 生產國（迄今為止）。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法