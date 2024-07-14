經濟霸凌又傾銷！加國副總理：20多年前讓中國加入WTO是個錯誤

加拿大副總理兼財政部長方慧蘭（Chrystia Freeland）表示，外界普遍認為，20多年前讓中國加入WTO是個錯誤。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕北京在2001年加入WTO後，經常以經濟霸凌手段威脅他國，台灣、立陶宛及澳洲都成受害者，近年更在經濟低迷下，透過政府補貼將電動車、鋼材等產品低價傾銷全球，招來多國反制。加拿大副總理兼財政部長方慧蘭（Chrystia Freeland）直言，外界普遍認為，20多年前讓中國加入WTO是個錯誤。

彭博報導，加拿大非常依賴與美國雙邊貿易，一直密切關注拜登政府對中國電動汽車、太陽能電池、電動汽車電池、鋼鐵和其他產品徵收更高關稅的舉動。加拿大政府上個月宣布就如何應對中國在電動汽車領域的不公平貿易行為，進行公眾諮詢，方慧蘭近日受訪時透露，諮詢的範圍可能比這更廣。

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方慧蘭強調，加拿大別無選擇，只能從國家安全的角度來看待貿易關係，因為地緣政治和地緣經濟又回來了。隨著美國為主的西方國家開始重視安全的供應鏈，並對中國產能過剩採取不同態度，意味著加拿大對美國來說扮演更重要的角色。

方慧蘭提及，上週公佈的北約《華盛頓峰會宣言》將中國列為俄烏戰爭的「決定性助長者」，此言論的意義重大，「我希望大家能注意這一點」。

尤其，在拜登政府公布對中國商品加征關稅的計畫，以及歐盟宣布對中國電動汽車徵收最高48%的新稅率之後，加拿大政府正尋求與G7盟友保持一致，加拿大汽車產業也推動對中國電動車設置壁壘，以保護當地就業和工資，理由是中國產品因勞工標準較弱而更便宜。

對此，方慧蘭表示，「對我來說，勞動力是拼圖中非常重要的一塊，我認為現在是時候了」 。中國是一個中央計畫的共產主義經濟體，在國家主導下，推行產能過剩政策。方慧蘭談及中國時毫不留情地說，外界普遍認為，20多年前讓中國加入WTO是個錯誤。

方指出，「我在中國的經濟政策看到列寧主義的準則-主宰全球經濟的制高點，並有意削弱和排斥西方競爭對手。我認為，現在是我們清醒認識這一點的時候了」 。

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