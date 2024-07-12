陽明董座可望月底拍板定案 不排除董事會成員出線

陽明董座可望月底拍板定案。（陽明提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕陽明董事長一職可望月底拍板定案！市場傳出，陽明董事長鄭貞茂將去職，新董將由現任董事會內出線，且由於獨立董事不能擔任董事長一職，因此不排除會有獨董轉為一般董事後，擔任董事長。

陽明今年股東會後董事會，原為獨董的賀陳旦，以交通部法人代表身分轉為一般董事，市場原預期賀陳旦擔任董事長機率極高，但賀陳旦7月5日閃辭交通部法人代表，打亂布局。

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根據最新消息指出，陽明新董座將由董事會成員擔任，且不排除是學界出身的人士擔任。

陽明目前董事會成員中，一般董事為鄭貞茂（交通部代表）、賀陳旦（交通部代表，已辭）、戴佐敏（交通部代表）、陳純純（交通部代表）、施克和（行政院國家發展基金管理會代表）、張建一（行政院國家發展基金管理會代表）、許婉琪（行政院國家發展基金管理會代表），陳方元（行政院國家發展基金管理會代表）、陳劭良（臺灣港務股份有限公司代表）、劉文慶（台灣航業股份有限公司代表）。

五位獨董分別為唐達興（大唐達興律師事務所主持律師）、邱晃泉（玫瑰道明法律事務所主持律師），黃智聰（國立政治大學專任教授及特聘教授）、蔡豐明（臺灣海洋大學航運管理學系教授兼系主任），熊正一（桃園國際機場股份有限公司董事、台南應用科技大學國際企業經營系暨碩士班教授）。

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