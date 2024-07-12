南韓最低時薪明年調漲1.7％ 首度突破1萬韓圜

南韓當局決議明年最低時薪調漲幅度1.7％，達到每小時1萬30韓圜。（歐新社）

〔編譯孫宇青／綜合報導〕南韓《中央日報》12日報導，南韓當局通過明年度最低時薪計畫，將調升170韓圜（約台幣4元），來到1萬30韓圜（約台幣258元），幅度為1.7％。

南韓基本工資委員會12日在政府世宗辦公大樓舉行第11次全體會議，對勞方和資方分別提出的最低時薪方案每小時1萬120韓圜和1萬30韓圜進行表決，最終資方方案獲得14票，勞方方案獲得9票，決議明年度最低時薪調升170韓圜，終於跨過上次審議中沒能通過的1萬韓圜門檻，正式開啟最低時薪1萬韓圜的時代。

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據了解，這是南韓自1988年引入最低時薪制度以來，37年來首次突破1萬韓圜大關，也是自2014年最低時薪達到5000韓圜以後，時隔11年翻了一倍。 不過，調漲幅度1.7％僅次於2021年的1.5％，為史上第二小的調漲幅度。

南韓統計當局指出，約300萬名勞工將受惠。

代表南韓中小企業的韓國微型企業聯合會（KFME）12日則認為，中小企業將陷入更具挑戰的處境。韓國餐廳協會也直言，目前以時薪1.1萬至1.2萬韓圜的水準，已很難招募員工，往後最低時薪漲破1萬韓圜，可能必須開出1.3萬至1.4萬韓圜的時薪來搶人。

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