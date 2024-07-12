「泰」有信心！泰國喊話搶攻全球PCB第四強

泰國積極強化PCB產業。（示意圖，彭博）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕為了強化PCB產業，泰國印刷電路板協會（THPCA）正與泰國微電子中心（TMEC）合作，建立泰國電子電路中心（TECC）。泰國印刷電路板協會主席 Pithan Ongkosit 表示，泰國希望提高全球PCB市占率，擠身世界第4強。

泰國《民族報》（The Nation）報導，全球PCB市場預計到2026年將達到3兆泰銖，年均成長率為3.3%，其中以高效率和輕量化設計著稱的HDI PCB（高密度電路板），預計將以11.1%的速度成長；穿戴式科技和智慧型裝置對軟性 PCB 的需求也很高，預計到 2026 年市場規模將達5300 億泰銖。

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為了強化PCB產業，泰國印刷電路板協會正在與泰國微電子中心合作，建立泰國電子電路中心 ，聚焦研發、強化本地供應鏈、生產PCB原型，促進泰國電子產業的成長和永續發展。

泰國投資促進委員會（BOI）秘書長Narit Therdsteerasukdi說，不斷變化的全球經濟動態已導致主要製造基地向泰國轉移，泰國的基礎設施、高技能勞動力和強大的供應鏈，成為對全球投資者有吸引力的目的地，特別是電子和PCB產業。

BOI稱，泰國的電機和電子產業對泰國經濟至關重要，在出口商品中排名第一，占出口總額的四分之一。過去三年，該領域的投資申請總額達5350億泰銖。

目前，泰國PCB產業在全球市占僅4%，泰國印刷電路板協會主席 Pithan Ongkosit 強調，隨著 BOI 投資支持的 50 家工廠陸續設立，這一比例可能會上升至 10%，使泰國成為繼中國、韓國和日本之後，世界第四大PCB生產國，預計創造 5萬至 8萬個就業機會。

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