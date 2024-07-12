北高雄首宗捷運聯開案啟動 高捷岡山車站RK1聯開今簽約

高捷岡山車站RK1聯開案簽約，由高雄市副市長林欽榮（右）、達麗建設董事長謝志長（左）代表雙方簽約。（記者葛祐豪攝）

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高捷岡山車站RK1聯開案今天（12日）正式簽約， 本案是今年繼O13、Y10站2案簽約後，高市府完成的第3個聯合開發案，也宣告北高雄首宗捷運聯合開發案正式啟動。

高捷RK1（西基地）聯開案簽約儀式，由高雄副市長林欽榮與達麗建設董事長謝志長代表雙方簽約。林欽榮指出，市長陳其邁推動捷運四線齊發，岡山路竹延伸線剛於今年6月30日通車至RK1站，捷運局則提前布局場站周邊的聯合開發，「軌道經濟」儼然成為一門顯學，各個捷運站點毗鄰土地，成為兵家必爭之地。

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林欽榮說，本案透過立委邱志偉協助，解決岡山長期以來的航高問題，同時透過都市計畫調整，賦予捷運岡山車站周邊形塑捷運生活圈的可能性；他感謝在地議員支持，爭取中央前瞻計畫補助1.8億元，增設興建跨岡山火車站天橋。

高雄市捷運局長吳嘉昌強調，本案基地面積3498平方公尺，預估投資金額27億元，達麗建設規劃開發地下4層、地上23層的住商綜合大樓，未來開發建物將與RK1站西出口共構，預計引入店鋪、住宅、健身中心及公共托嬰中心等設施。

捷運局說明，本案緊鄰捷運RK1站、台鐵岡山站及岡山轉運站，享有交通優勢，加上RK1站已於今年6月通車，後續會透過正公告招商中的東基地開發案，完成完整的跨站天橋系統，銜接台鐵岡山車站的後站地區。

達麗建設邀請深耕高雄多年的原東聯合建築師事務所，為本案規劃平面，並發揮基地最高使用效率，將捷運站西出口共構開發大樓，增設戶外梯出入站動線，分流旅客與大樓住戶；街區規劃則有1樓的景觀人行道、街角廣場。

高雄市捷運局將持續盤點捷運及輕軌沿線具開發潛力基地，已有O4、O13、Y10、RK1西基地簽約執行中，R20已徵得最優申請人；O10/Y18衛武營站、Y15、岡山RK1（東基地）等具區位優勢的開發基地，則公告上網等標中。

高捷岡山車站RK1（西基地）聯開案，達麗建設規劃開發地下4層、地上23層的住商綜合大樓。（高雄市捷運局提供）

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