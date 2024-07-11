走著瞧攜手樂天電信 防詐新方案揮軍日本市場

走著瞧攜手日本樂天電信達成戰略合作，向用戶提供電話、簡訊防詐產品與金流支付方案。（走著瞧提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕防詐軟體Whoscall開發商走著瞧（6902）今天表示，為鎖定日本市場的防詐商機，今天正式攜手日本樂天電信（楽天モバイル，Rakuten Mobile）達成戰略合作，向用戶提供電話、簡訊防詐產品與金流支付方案，銷售方案已於今日正式開跑，可望助攻下半年業績表現。

走著瞧指出，日本詐騙案件和財損金額日益攀升，根據日本警察廳統計，去年的報案數量年增幅度約8.4%，總財損達452.6億日元（約新台幣91億元）、年增22%，此外，GASA與Gogolook《2023年亞洲詐騙調查報告》也顯示，日本民眾最常接觸到詐騙前3名依序為Email（34％）、簡訊（44％）以及電話（34％），凸顯傳統通訊所帶來的詐騙事件仍舊盛行。

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走著瞧提到，隨著生成式AI的發展將帶動詐騙升溫，且手段更加巧妙，提高防詐的難度，公司自2020年起在日本相繼與福岡市、澀谷區（東京都）、橫濱市（神奈川縣）等政府合作，防詐實績已受官方讚賞，此次再獲日本四大電信商之一的樂天電信肯定，將透過在地成熟的電信生態系銷通訊加值服務，深化防詐服務普及率。

走著瞧共同創辦人暨執行長郭建甫表，海外市場為公司重要的成長動能，在長時間的累積與耕耘，獲得日本大型電信商的信任，凸顯旗下產品的價值與市場需求，未來日本團隊也會持續推進與大型企業、地方政府之間的合作，引進、研發更多日本所需的防詐服務。

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