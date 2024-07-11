輝達漲聲再起！對沖基金高喊年底目標價上看250美元 股價漲逾2.5％

輝達漲聲再起！對沖基金高喊年底目標價上看250美元，週三股價漲逾2.5%（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕繼KeyBanc將輝運目標價上調到180美元後，對沖基金加碼喊出，年底上看250美元，市值將突破6兆美元，週三（10日）股價開高走高，盤中漲逾2.5%。

輝達股價在週二（9日）上漲2.48%，收131.38美元，週三股價續揚，以134.09美元開出，股價開高走高，截至美東時間12點31分，報134.91美元，漲2.69%。

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外媒報導，KeyBanc分析師John Vinh在週二1份報告中指出，在AI需求持續有增無減，將輝達目標價從每股130美元上調至180美元，並對該公司新推出的Blackwell晶片系列的收入潛力表示樂觀。

他預測，輝達Blackwell系列之一的GB200晶片，可能在2025年帶來超過2000億美元的資料中心收入。

在KeyBanc將目標價上調至180美元後，對沖基金EMJ Capital創辦人Eric Jackson與雅虎財經執行編輯Brian Sozzi就最新1期的開盤競價進行了交談，討論輝達的上升軌跡，他指出，到年底輝達的股價可能會加速至每股250美元，市值突破6兆美元。

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