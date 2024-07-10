BMW在美召回逾39萬輛車 安全氣囊有問題

BMW正在美國召回超過39萬輛汽車，因為這些汽車配備的安全氣囊充氣機可能會爆炸，導致潛在的嚴重傷害或死亡。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕汽車大廠BMW正在美國召回超過39萬輛汽車，因為這些汽車配備的安全氣囊充氣機可能會爆炸，導致潛在的嚴重傷害或死亡。

美國國家公路交通安全管理局表示，如果充氣機爆炸，可能會導致鋒利的金屬碎片擊中駕駛者或車內其他乘客，造成嚴重傷害或死亡。BMW因安全氣囊充氣機問題召回超過39萬輛汽車。

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根據最新報告，BMW尚未在美國收到任何可能與此問題相關的事故或傷害報告。

美國國家公路交通安全管理局週三（10日）表示，召回的39萬4029輛汽車包括某些2006-2011年3系列轎車（324i、325i、325xi、328i、328xi、330i、330xi、335i、335xi）、2006-2012年系列運動旅行車（325xi、328i、328xi）和2009-2011年3系列轎車（335d）車輛。

BMW經銷商將根據需要，免費檢查和更換駕駛員安全氣囊模組。

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