乾杯中國將再關4店 英國倫敦店15日試營運

KANPAI CLASSIC英國倫敦首店將於7月15日開始試營運。（乾杯提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕乾杯集團今日公告6月自結合併營收3.62億元，年減4.69%，創同期次高。第二季合併營收10.83億元，年減4.25%；累計上半年合併營收22.32億元、年減5.62％，為同期次高。

乾杯表示，6月受惠端午連假聚餐效應，台灣餐飲事業表現穩健，其中鍋物系列2大品牌「黑毛屋」與「黑毛屋本家」業績表現更反超5月營收，表現亮眼。

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中國事業受市場消費不振之影響，拖累集團整體營收表現略微衰退。下半年聚焦於台灣拓點、英國倫敦店開幕，中國市場汰弱留強三大要點，積極強化營運體質。

乾杯集團今年度加大中國事業汰弱留強之力道，上半年關閉7家分店，占中國分店約3成，包含老乾杯1家、乾杯燒肉居酒屋6家，中國營收占比下降至集團2成。下半年將再關閉4家分店，同時台灣與英國事業展店並進，有助於強化營運體質。截至目前集團店鋪數共66家，台灣51家、中國15家。

下半年乾杯集團前往英國拓點作為全球化發展的展示櫃，KANPAI CLASSIC英國倫敦首店將於7月15日開始試營運，此期間提供有限菜單，藉此觀察營運狀況再優化，正式開幕訂於9月。

台灣事業於第4季陸續開店，已確定的為老乾杯桃園台茂店、黑毛屋桃園台茂店、黑毛屋桃園華泰店、乾杯墾丁店。並將加開約300名職缺，期盼新店助攻、帶來成長動能。

為提升營運績效，台灣事業麻辣45台中中港店於7月1日轉型推出「麻辣45放題」吃到飽品牌，新品牌話題成功吸引在地人潮，開幕一週來客近千位，來客量比過去翻倍成長。

黑毛屋系列兩大品牌為搶攻夏日商機，黑毛屋本家「海膽鍋」持續熱銷、黑毛屋「蕃茄鍋」於7月新上市，可望推動營收寫佳績。

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