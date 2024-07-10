三星AI摺疊手機Fold 6/Flip 6登場 台廠供應鏈可望受惠

「AI 摺疊」手機首登場 三星發表Galaxy Z Fold6/ Z Flip6

三星首AI摺疊手機Fold 6/Flip 6登場，台廠供應鏈可望受惠。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕三星今日發表年度折疊新機Galaxy Z Fold 6與Flip 6，2款新機都搭載AI功能，成為全球首發AI折疊手機。法人認為，在AI趨勢帶動，以及摺疊機市場持續擴大，三星新機問世，台廠包括大立光（3008）、晶技（3042）、雙鴻（3324）等供應鏈可望受惠。

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三星年初發表 Galaxy S24 旗艦系列，開啟AI手機世代，成為AI手機的領頭羊。根據 Counterpoint Research 研究預測，2024年AI智慧型手機出貨佔比將達11%，2027年更將大幅提升至 43%，出貨量成長4倍，衝破5.5億支大關；其中，三星將在2024年AI智慧手機市場中獨佔鰲頭。

而摺疊市場持續以驚人速度成長，根據 IDC 研究報告指出，2024 年摺疊機於全球出貨量將達 2500萬支，較2023 年成長 37.6%，2023至2028年的年複合成長率達20.3%。

市場法人指出，全球首發的AI折疊手機-三星Galaxy Z Fold 6與Flip 6登場，可望帶動台廠相關供應鏈下半年表現。

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