「AI 摺疊」手機首登場 三星發表Galaxy Z Fold6/ Z Flip6

三星AI摺疊手機Fold 6/Flip 6登場 台廠供應鏈可望受惠

「AI 摺疊」首登場，三星發表Galaxy Z Fold6/ Z Flip6。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕三星電子今日發表新一代摺疊旗艦機Galaxy Z Fold6、Galaxy Z Flip6，2款新機都將搭載AI功能，成為全球首發AI折疊手機。台灣三星電子行動通訊事業部總經理陳啓蒙表示，受惠AI等創新技術的革新，2024年智慧型手機市場預期成長約3.4%，下半年預計呈現更強勁的成長趨勢，增幅有望到達4.3%，看好Galaxy Z Fold6、 Galaxy Z Flip6的表現。

三星Galaxy Z Fold6、Galaxy Z Flip6 預計7月24日起在特定市場上市。

請繼續往下閱讀...

摺疊手機市場繼三星自2020年推出摺疊手機之後，各家品牌紛紛投入，2023年台灣摺疊裝置整體市場銷售量較2022年成長近20%，而台灣三星2023年佔整體摺疊手機市場約90%。市場預期，在Galaxy Z Fold6、 Galaxy Z Flip6 在AI加持下，銷售表現可望較前一代更好。

Galaxy Z Fold6/ Z Flip6搭載高通Snapdragon 8 Gen3 for Galaxy 處理器，助力AI 表現、電池容量4000mAh、內建 Vapor Chamber 有效散熱，Galaxy Z Fold6封面螢幕搭載6.3吋、內頁螢幕為7.6吋、重量較前代253g 減輕至239g，厚度較前代13.4mm 減少至12.1mm。Z Flip6封面螢幕3.4吋、內頁螢幕6.7吋。

三星表示，運用摺疊機的雙螢幕型態，優化AI 體驗，開創「AI 摺疊」新風貌，包括搜尋圈不只能搜尋圖片、翻譯文字，現在還能一圈瞬掃 QR Code、解答數學題，並且將原始頁面與結果分別呈現在不同螢幕區塊，而翻譯溝通在摺疊機形態下變得更加便利、雙面翻譯窗可於內頁與封面螢幕顯示雙方語言，對話更自然流暢、通話即時翻譯功能更延伸支援第三方通訊軟體，且以 AI 自動排版使用者的筆記內容、生成摘要，且介面便於瀏覽比對原稿與成果。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法