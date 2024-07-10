因應私校退場 財部：清算期間免徵房地稅、最長6年

財政部核釋，私立學校清算期間可繼續免徵房地稅。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部今核釋，私立學校經主管機關核定或命令學校法人解散，自主管機關發文日起算3年內，該房地經主管機關認屬仍供學校使用，可繼續免徵房地稅；若學校法人未能於3年內清算完結，可申請展延經核准，且認屬房地仍供學校使用者，可繼續免徵房地稅，但展延以1次為限，展延期限不得逾3年，換言之，最長可繼續免徵房地稅6年。

財政部說明，根據「房屋稅條例」及「土地稅減免規則」規定，供學校法人使用的房地免徵房地稅，但部分學校法人因停止招生或停辦，經主管機關核定或命令解散，因此產生其房地是否繼續免徵房地稅的疑義；經洽教育部意見，學校法人雖經核定或命令解散，但仍在辦理清算事宜，其法人格尚未消滅，清算期間為辦理公文文書收發、處理債務、各項訴訟案、校產後續規劃等工作，部分校舍供留守的學校法人行政同仁辦公使用，無法至他處辦公。另，校園安全及環境衛生仍由學校法人專人負責維護，因此校舍及校地仍屬供學校使用。

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財政部說明，為利學校法人辦理清算事宜，教育部參酌現行學校法人清算期間的實務情況予以評估，建議給予解散後的學校法人3年得免徵房地稅，若仍不能於3年內清算完結時，得申敘理由，向學校法人主管機關說明，經同意後，由學校法人向地方稅稽徵機關陳報，即延長適用。

根據統計，目前已有14家私校解散，12家核定解散、1家預計核定解散、1家法人格消滅。，財政部說明，為因應少子女化衝擊，並利私立學校退場及妥善運用退場學校建物及校地，持續發揮公益功能，因此參據教育部意見，核釋私立學校於清算期間房地稅徵免規定。

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