晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經政策 影音專區 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

因應私校退場 財部：清算期間免徵房地稅、最長6年

2024/07/10 17:42

財政部核釋，私立學校清算期間可繼續免徵房地稅。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部今核釋，私立學校經主管機關核定或命令學校法人解散，自主管機關發文日起算3年內，該房地經主管機關認屬仍供學校使用，可繼續免徵房地稅；若學校法人未能於3年內清算完結，可申請展延經核准，且認屬房地仍供學校使用者，可繼續免徵房地稅，但展延以1次為限，展延期限不得逾3年，換言之，最長可繼續免徵房地稅6年。

財政部說明，根據「房屋稅條例」及「土地稅減免規則」規定，供學校法人使用的房地免徵房地稅，但部分學校法人因停止招生或停辦，經主管機關核定或命令解散，因此產生其房地是否繼續免徵房地稅的疑義；經洽教育部意見，學校法人雖經核定或命令解散，但仍在辦理清算事宜，其法人格尚未消滅，清算期間為辦理公文文書收發、處理債務、各項訴訟案、校產後續規劃等工作，部分校舍供留守的學校法人行政同仁辦公使用，無法至他處辦公。另，校園安全及環境衛生仍由學校法人專人負責維護，因此校舍及校地仍屬供學校使用。

財政部說明，為利學校法人辦理清算事宜，教育部參酌現行學校法人清算期間的實務情況予以評估，建議給予解散後的學校法人3年得免徵房地稅，若仍不能於3年內清算完結時，得申敘理由，向學校法人主管機關說明，經同意後，由學校法人向地方稅稽徵機關陳報，即延長適用。

根據統計，目前已有14家私校解散，12家核定解散、1家預計核定解散、1家法人格消滅。，財政部說明，為因應少子女化衝擊，並利私立學校退場及妥善運用退場學校建物及校地，持續發揮公益功能，因此參據教育部意見，核釋私立學校於清算期間房地稅徵免規定。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由財經】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經政策 影音專區 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財