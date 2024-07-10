生技展24日登場 美時、等19家企業先獲傑出生技獎

生技展今舉行展前記者會並公布2024 Taiwan BIO Awards 傑出生技產業獎得主，共19家企業得獎。（記者陳永吉攝）

〔記者陳永吉／台北報導〕預計將於7/24日登場的亞洲生技大展今舉行展前記者會，並公布今年『2024 Taiwan BIO Awards 傑出生技產業獎』得主，今年獲得「傑出生技產業金質獎」有3家企業包括美時（1795）、藥華（6446）、邦睿（6955）；「潛力標竿獎」則由國邑*（6875）、東生華（8432）、仲恩（7729）、醫揚（6569）、明基透析等獲獎，加上傑出新創獎及年度產業創新獎，共有19家企業獲獎。

台灣生物產業發展協會理事長吳忠勳表示，過去獲獎企業均有極佳表現，具備國際競爭及市場拓展之實績實力，每年也能從參選及獲獎名單中，讓國際看見台灣生醫產業發展趨勢，見證產業多元發展及優異的創新研發成果及實力展現。

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今年得獎名單涵蓋了生技新藥研發、免疫/細胞療法、再生醫療、創新醫材、高階醫材、醫療人工智慧、寵物新藥、農業生技、健康食品，展現產業多元發展及研發能量。

獲得潛力標竿獎的東生華總經理楊思源表示，公司今年合併了兩家公司，其中創益公司主要是銷售疫苗為主，使得業績容易集中在年初及年尾，她希望把年頭尾業績較高的情況拉平，因此會增加創益新的業務品項，初期將以預防醫學的產品為主，如此就能降低東生華業績大幅的波動性。

同樣獲得潛力標竿獎的國邑總經理甘霈則表示，目前公司研發進度一如預期，授權案正緊鑼密鼓洽談中，希望盡快有好消息，至於授權夥伴的臨床進度也未改變，只要完成臨床三期試驗等，國邑依照合約將有里程碑金可收取，目標仍是今年將有另一筆里程碑金入帳。

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