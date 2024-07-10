長榮航6月營收創新高 貨運營收年增逾50％

長榮航6月營收創歷史新高，連增4個月。（長榮航提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕長榮航空（2618）6月合併營收達194.19億元，年增率為10.11%，不僅連4個月成長，更創歷史新高，累計上半年合併營收達1072.89億，年成長15.32%，亦創上半年合併營收的新高。

長榮航6月營收中，客運營收達128.96億元，年增率1.54%；貨運營收達44.88億元，年增50.93%。

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長榮航表示，6月為歐美長線傳統旺季，越太平洋及歐亞兩大航網主軸市場佈局完整，發揮航網綜效，整體載客率超過90%；另外，受惠端午連假及暑假開始，旅遊需求暢旺，東南亞及澳洲線載客率接近90%，東北亞線則超過90%，而台北至西雅圖季節性增班，自6月25日起至9月7日起由每天1班增為每週10班，亦有助於營收成長。

貨運方面，長榮航指出，各市場出口需求強勁，台灣AI伺服器及晶片急單湧現，中國電商包機需求量大，以及越南出口服飾與電子產品，則因海運塞港由海轉空的外溢效應，使得整體貨運需求暢旺，價量齊揚。

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