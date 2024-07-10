6月機械設備出口兩樣情 電子設備旺、工具機慘

6月機械設備出口兩樣情，電子設備旺盛，工具機持續衰退。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕機械公會今（10日）發布1-6月「台灣機械設備進出口統計速報」，受惠全球半導體相關產業與AI應用需求持續火熱，電子設備帶動動機械出口，6月機械業出口26.32億美元，呈現月增、年增，雙增趨勢。

根據速報統計，6月機械出口為26.32億美元，年增10.6%。改以新台幣計算 850.75億元，年增幅達16.3%；今年上半年機械出口值為141.76億美元，年減1.3%。以新台幣計價約4514.24 億元，轉為年增2.9%。

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機械公會表示，6月機械業出口轉正成長，代表台灣機械產業已擺脫過去連續負成長而逐漸恢復動能，可望逐漸從低點反彈。

而觀察6月機械業出口主要仰賴檢量測設備、電子設備，6 月出口均達4億美元，其中電子設備月增率達30.4%，也是連續2個月大幅成長，顯示全球半導體相關 產業與 AI 應用需求持續火熱。但工具機出口明顯未見好轉、仍面臨挑戰，工具機6月出口金額為1.93 億美元，年減13%，主要受地緣政治衝突與國際匯率影響。

速報指出，上半年機械出口前三大設備為，電子設備23.92億美元、檢量測設備為23.34億美元、工具機為10.75億美元。上半年機械主要出口國前3大地區為美國、中國及日本。

機械公會表示，我機械產品大多在國內生產，容易受到匯率變動而影響接單能力；今年至7月初新台幣匯率僅貶值5.97%，而韓元貶值 9.66%，人民幣貶值 5.44%，日幣貶值更高達 22.99%，日幣持續貶值，對台灣機械在外銷訂單競爭上，持續帶來重大影響。

工具機公會則提到，紅海危機未解除，航運價格大幅上升，企業運輸成本費用增加，出口訂單也延遲出貨。各國政府也將透過多種措施協助企業應對挑戰，如提供運費補貼及尋找替代運輸方案等，減輕企業負擔。

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