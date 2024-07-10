竹科管理局正副首長16日交棒，竹科重要由一點可看出（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕新竹科學園區竹科管理局將於7月16日下午舉行卸新任局長交接典禮，新任竹科管理局局長為國科會副主委陳宗權，他以14職等副主委願出任13職等的竹科管理局局長，顯見竹科重要地位，行政院長卓榮泰並將出席致詞。

陳宗權是清大科技管理研究所博士，歷任國科會綜合業務處處長、企劃考核處處長、原科技部前瞻及應用科技司司長、主任秘書、常務次長及國科會副主委等職務，於擔任常務次長及副主委期間，負責督導科學園區管理局相關業務，從事科技政策推動創新、國際合作交流及科研成果應用推廣。

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竹管理局局長王永壯因屆齡退休，臺灣大學大氣科學系博士學位的他，曾任職於中央氣象局及民航局，後進入國科會工作，一路從簡任編審、專門委員、企劃考核處處長，2013年出任中科管理局局長，2016再接掌竹科管理局局長，到今年滿8年。

王永壯退休後，休息一段時間，將於10月出任台灣科學園區同業公會秘書長一職，原任秘書長張致遠轉任全職的同業公會資深會策顧問，協助理事長執行專案性工作及輔佐新任秘書長。此人事案已獲公會理監事通過。

竹科管理局副局長陳淑珠也同時屆齡退休，她在竹科管理局服務年資達42年，歷經科管局企劃組科長、投資組副組長、工商組組長、主任秘書等職務，對科學園區業務相當嫻熟，一路見證竹科成長茁壯。竹科管理局副局長將由國科會前瞻與應用科技處處長陳國樑接任。

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