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焦點股》臻鼎：ETF換股反指標？驚驚漲創波段新高

2024/07/10 12:04

臻鼎狹著基本面成長，不畏投信ETF換股賣壓，股價逆勢創波段新高。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕全球PCB龍頭臻鼎-KY（4958）因台股ETF成份股更換遭剔除，股價一度承壓，但狹著基本面轉佳，又是蘋果重要概念股，吸引外資進場敲進，近8個交易日投信大賣臻鼎5.1萬張，外資買超4.4萬張，臻鼎股價一路上漲，創2019年11月以來新高。

　截至11:55分左右，臻鼎股價上漲5.28%，暫報149.5元，成交量放大至3.3萬張，已超越昨日全天成交量。

　臻鼎6月合併營收為107.15億元，月增0.71%，年增31.84%，續創歷年同期次高，臻鼎第二季營收324.11億元，年增37.70%，亦為歷年同期次高，累計上半年營收達 649.22億元，年增17.86%。

臻鼎表示， 第二季營收在傳統淡季之中年增37.70%，優於公司先前預期。隨著第三季進入傳統旺季，臻鼎預期客戶新品備貨需求將推升營收與產能利用率向上攀升，同時IC載板、伺服器、車載相關訂單亦陸續貢獻營收，整體下半年營運表現將明顯優於上半年。

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