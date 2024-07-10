贊成軍公教調薪 楊金龍：台灣發生通膨螺旋機率不大

贊成軍公教調薪，楊金龍表示，台灣發生通膨螺旋機率不大（資料照）

〔記者陳梅英／台北報導〕行政院日前拍板軍公教明年加薪，幅度可望上看4%，中央銀行總裁楊金龍今日表示，在台灣經濟穩定成長且政府稅收可支應下，贊成合理調薪，有學者擔心在目前通膨居高情況下調薪可能造成「通膨螺旋」，楊表示這是特殊情況，學理上是有這個概率，「我個人判斷台灣應該不會（發生）」。

立法院財政委員會邀請中央銀行楊總裁金龍、金管會主任委員彭金隆就「數位貨幣發行之規劃與貨幣之數位轉型」並備質詢。

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國民黨立委林德福質詢，行政院院長卓榮泰日前表示台灣經濟穩定成長、政府拚經濟，明年軍公教薪資將往合理方向調整，希望也能帶動民間加薪，主計總處估算若調薪4%，需匡列300億元上下預算，對行政院調薪有何看法？

楊金龍說，若台灣經濟穩定成長，且政府稅收足夠支應，贊成適度調薪。

林德福繼續追問，台灣CPI年增率連續3年超過2%，加薪是否加劇通膨，甚至造成薪資物價螺旋式上漲的「通膨螺旋」情況？

楊金龍回應，台灣CPI年增率已連續3年超過2%，當前最重要工作是要控制在2%以下，然而，台灣是小而開放的國家，中長期來看，通膨目標應該保持彈性。

楊金龍指出，軍公教調薪和基本工資調漲不同，基本工資調漲會影響到中小企業與小商家成本，進一步轉嫁至商品售價，但軍公教不會有這樣的問題，軍公教的調薪對物價的衝擊會比較小。

至於台灣是否會形成所謂的「通膨螺旋」，楊金龍回應，這是比較特殊的情況，歐洲央行（ECB）也曾提到，學理上是有這樣概念，但是台灣應該是不會有此情況。

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