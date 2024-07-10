不是東京！外資飯店看中日本「這2大城」 鎖定訪日遊客

日本海外旅客激增，許多外資飯店將於2024年紛紛在日本開幕，這一個趨勢在京都、大阪特別明顯。圖為京都車站。（彭博）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕隨著日圓疲軟推動日本海外旅客激增，許多外資飯店將於2024年紛紛在日本開幕，這一個趨勢在京都、大阪特別明顯，如美國連鎖飯店品牌希爾頓（Hilton）、凱悅（Hyatt）、英國洲際酒店集團 （IHG）皆正在京都、大阪擴建或改建飯店，使當地旅宿業的競爭越來越激烈。

日本媒體《每日新聞》報導，京都站希爾頓逸林酒店（DoubleTree by Hilton Kyoto Station）於2024年3月開幕，到了2024年秋季，旗艦品牌「京都希爾頓」（Hilton Kyoto）也將在京都市中心的河原町三條地區開幕，這狀況和疫情前截然不同，當時京都沒有希爾頓酒店。

請繼續往下閱讀...

希爾頓的擴張不僅限於高級品牌，作為中檔品牌的「京都四條烏丸希爾頓花園飯店」（Hilton Garden Inn Kyoto Shijo Karasuma）已在2022年開幕，官網顯示平日起價每人每晚1萬日圓（約2054元新台幣）。

為何希爾頓在一個城市廣泛擴張？希爾頓日本、韓國和密克羅尼西亞地區副總裁凱拉赫拉（Joseph Khairallah） 表示，京都作為旅遊目的地頗具吸引力，更是全球前5大旅遊目的地之一，隨著遊客的預算和目的不同，該公司將能夠滿足客戶從豪華到全方位服務和集中運營的需求。

在大阪，大阪城希爾頓逸林酒店在2024年5月於大阪城公園附近開幕，開發商透露，是希爾頓主動尋找這個地點，希望能開設飯店。報導指出，大阪將於2025年舉辦世博會，還計劃在2030年秋季左右開設以賭場為中心的度假村，這勢必將吸引更多的外國遊客。

希爾頓也將在2024年9月，於JR大阪站北方的「GRAND GREEN OSAKA」再開發區開設飯店，是在日本首次推出嘉悅里（Canopy）品牌。2025年時，希爾頓最高級品牌華爾道夫也將進駐該地區。

其他國際連鎖飯店品牌也在積極行動。

凱悅2024年6月在大阪難波開設「大阪難波凱悅嘉薈酒店」（Caption by Hyatt Namba Osaka）；IHG集團則將在2024年底之前，翻新位於大阪市中心的3家現有飯店，也將開設中階設施。

立命館大學教授橫山健一郎看好外資飯店的開業狀況，認為這有助於實現日本政府喊出的2030年6000萬遊客人次目標，對於日本本土品牌來說，他認為得提高品牌強度，打造出特色。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法