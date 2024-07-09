大金門、高雄停電合計6萬戶停電 台電將細部檢討

今天中午金門、高雄兩地發生4萬戶、2萬戶停電，台電說明，金門是因為塔山電廠開關場內的輸電線計量用比壓器故障，系統自動啟動保護機制。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕今天中午金門、高雄兩地發生4萬戶、2萬戶停電，台電說明，金門是因為塔山電廠開關場內的輸電線計量用比壓器故障，系統自動啟動保護機制，大金門地區所有機組跳脫、小金門供電正常；高雄則是承攬商更換設備時「接線不當」，造成變壓器保護電驛跳脫，於9分鐘內轉供。

針對金門停電事故，台電說明，11點51分由於塔山電廠開關場內的輸電線計量用比壓器故障，系統自動啟動保護機制，大金門地區所有機組跳脫，小金門供電正常，影響共4萬703戶。

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金門停電發生後，台電立即動員所有人力進行查修復電，力求金門地區各饋線儘速供電，12點19分起機組陸續併聯，並陸續進行各饋線復電流程，13點左右復電近7成用戶，並於下午1點49分全數復電。

台電指出，金門屬於獨立、自主供電的電網系統，目前有塔山電廠、夏興分廠及麒麟分廠，大金門由塔山電廠及夏興分廠供電，小金門由麒麟分廠單獨供電，整體機組裝置容量約11萬瓩，且另有設置太陽光電、風力發電及儲能系統。事故影響大金門地區機組跳脫，發生當下大金門地區負載約6.3萬瓩，備轉容量率54.2%、備轉容量約3.4萬瓩，但系統瞬間啟動保護機制致機組跳脫，造成用戶因此停電。

台電表示，針對此次停電事故影響用戶，台電深感歉意，將進行事故細部調查，全盤檢討研擬改善措施，力求提升金門供電穩定性。

另，高雄市小港、鳳山區中午也發生2萬戶停電，台電說明，12點22分由於承攬商更換設備時接線不當，造成變壓器保護電驛跳脫，影響2萬248戶，台電立即透過轉供，於9分鐘、約12點31分全數復電。台電已即刻召集相關單位檢討並加強督導，要求強化人員風險管控能力，努力避免類似事故再次發生。

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