俄電動汽車銷售暴增 過半車款全是中國品牌

今年以來俄羅斯電動車銷售大增，超過一半的銷售車款為中國吉利汽車品牌旗下的Zeekr。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕俄羅斯遭到歐盟與美國抵制，西方企業大舉退出俄羅斯市場，在當地汽車產業中，中國電動車順勢切入，成為最大獲益者。據報導，今年俄羅斯電動車市表現瘋狂，過去一年來所售出的電動車數量，已超越了過去十年總和。

俄羅斯分析機構Autostat數據顯示，2023年5月至2024年4月，俄羅斯銷售了超過2萬500輛新電動車、年增率達350%。《路透》指出，中國品牌電動車佔俄羅斯電動車整體銷量達一半以上，主要由中國吉利控股集團所推出的高階電動車品牌Zeekr主導當地市場。

請繼續往下閱讀...

報導指出，Zeekr身為紐約證交所上市公司，當然不會賣車給被美國抵制的國家，而Zeekr也表示，他們從未進軍俄羅斯市場，也沒有授權任何經銷網路在當地售車。Zeekr強調，「這些少量出售的車，都屬於個人行為。

Zeekr指出，他們沒有在俄羅斯建設充電設備，也沒有經銷商，當然也會不提供售後服務。

不過，莫斯科經銷店負責人Irina Frank表示，目前Zeekr在俄羅斯沒有正式官方辦事處，但自去年6月以來，已售出約8000多輛汽車，處於整體領先地位。

綜合媒體報導，作為Volvo同等級的Zeekr，最便宜的小型休旅車Zeekr X售價高達4百萬盧布（約新台幣147萬元）。

Frank表示，電動車在俄羅斯市場的佔有率仍不足2%，但隨著更多充電站的建設、消費者了解燃油節省以及經銷商改善維護，俄羅斯人對電動車越來越感興趣，預計到2035年電動車的市佔率可達25%以上。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法