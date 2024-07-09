晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經政策 影音專區 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

俄電動汽車銷售暴增 過半車款全是中國品牌

2024/07/09 13:44

今年以來俄羅斯電動車銷售大增，超過一半的銷售車款為中國吉利汽車品牌旗下的Zeekr。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕俄羅斯遭到歐盟與美國抵制，西方企業大舉退出俄羅斯市場，在當地汽車產業中，中國電動車順勢切入，成為最大獲益者。據報導，今年俄羅斯電動車市表現瘋狂，過去一年來所售出的電動車數量，已超越了過去十年總和。

俄羅斯分析機構Autostat數據顯示，2023年5月至2024年4月，俄羅斯銷售了超過2萬500輛新電動車、年增率達350%。《路透》指出，中國品牌電動車佔俄羅斯電動車整體銷量達一半以上，主要由中國吉利控股集團所推出的高階電動車品牌Zeekr主導當地市場。

報導指出，Zeekr身為紐約證交所上市公司，當然不會賣車給被美國抵制的國家，而Zeekr也表示，他們從未進軍俄羅斯市場，也沒有授權任何經銷網路在當地售車。Zeekr強調，「這些少量出售的車，都屬於個人行為。

Zeekr指出，他們沒有在俄羅斯建設充電設備，也沒有經銷商，當然也會不提供售後服務。

不過，莫斯科經銷店負責人Irina Frank表示，目前Zeekr在俄羅斯沒有正式官方辦事處，但自去年6月以來，已售出約8000多輛汽車，處於整體領先地位。

綜合媒體報導，作為Volvo同等級的Zeekr，最便宜的小型休旅車Zeekr X售價高達4百萬盧布（約新台幣147萬元）。

Frank表示，電動車在俄羅斯市場的佔有率仍不足2%，但隨著更多充電站的建設、消費者了解燃油節省以及經銷商改善維護，俄羅斯人對電動車越來越感興趣，預計到2035年電動車的市佔率可達25%以上。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由財經】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經政策 影音專區 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財