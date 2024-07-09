自住房屋明年3/24未辦戶籍登記 無法享優惠稅率

房屋稅新制上路，南投縣稅務局提醒民眾自住房屋須辦竣本人、配偶或直系親屬的戶籍登記，才能享優惠稅率。（記者張協昇攝）

〔記者張協昇／南投報導〕俗稱囤房稅2.0的房屋稅新制，今年7月1日起實施，自住房屋增訂須有本人、配偶或直系親屬辦竣戶籍登記要件，南投縣稅務局提醒民眾，如自住房屋尚未辦竣戶籍登記，記務必於明2025年3月24日前遷入戶籍，才能繼續適用自住用房屋優惠稅率。

「房屋稅差別稅率2.0方案」，明年起5月開徵的房屋稅，在全國擁有多棟房屋的屋主，若房子非自住，將課徵差別稅率，惟本人、配偶及未成年子女如僅持有全國1戶自住用房屋，且房屋現值在一定金額以下者，稅率將由1.2%調降為1%，政府盼藉此讓多屋族釋出沒有居住的房子，讓房價更合理，讓更多人買得起房子。

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南投縣稅務局表示，房屋要適用自住用稅率，須同時符合下列3要件：1、無出租或供無營業使用。2、供本人、配偶或直系親屬實際居住使用。3、本人、配偶及未成年子女全國合計3戶以內，並自今年7月1日房屋稅新制實施以後，還須有本人、配偶或直系親屬於該屋辦竣戶籍登記。

因此，稅務局提醒民眾，如自住房屋尚未有本人、配偶及未成年子女登記戶籍，記得於明年房屋稅開徵前40日（即明年3月22日，因適逢假日順延至同年月24日）以前遷入戶籍，就可以繼續適用自住用稅率，若未於期限內遷入戶籍，將自2025年期起改按非自住住家用稅率課徵房屋稅。

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