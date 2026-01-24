台美談判分工曝光 楊金龍：匯率由央行單獨對美磋商

台美談判分工曝光，楊金龍指出，匯率由央行單獨對美磋商。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕中央銀行總裁楊金龍首度證實，美國去年4月起除了要求各貿易對手國降低美國進口商品關稅、擴大對美投資外，美國川普總統提及八項非關稅壁壘中，在匯率議題上是由央行負責與美國財政部單獨進行多次磋商，並於去年11月14日發布台美匯率議題聯合聲明，台灣也是繼日本、瑞士、南韓、泰國、馬來西亞後，第六個與美國財政部發布匯率議題聯合聲明國家。

楊金龍指出，我方行政團隊和美國貿易代表署及美國商務部針對對等關稅進行多輪磋商談判，且於今年1 月15 日達成貿易協議。央行並非行政院台美經貿工作小組成員，亦未參與前述對等關稅談判。

至於台美發布的匯率聯合聲明內容，楊金龍表示，這其實延續央行長期以來與美國財政部溝通的兩大原則：第一，不應操縱匯率，以避免阻礙國際收支的有效調整或取得不公平的競爭優勢；第二，匯市干預應以因應匯率過度波動或失序變動為主，且採雙向干預為宜。上述原則與央行現行匯率政策及實務操作完全一致。

此外，經與美方磋商後，央行也承諾，自去年12月底起，將有關干預匯市金額等資料的發布頻率，由原本每半年一次，改為每季公布一次，以提升資訊透明度。

楊金龍再度強調，整個磋商過程中，美國財政部從未要求新台幣升值。未來央行仍將在既有良好互動基礎上，持續與美方就總體經濟及匯率政策等議題交換意見。

