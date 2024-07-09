台積電ADR開盤狂飆4.8％ 市值一度衝破1兆美元

台積電ADR 8日開盤後飆漲，市值一度衝破1兆美元。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕彭博報導，在摩根士丹利於台積電18日法說會前，加入其他券商行列，調高台積電目標價後，台積電ADR於8日紐約開盤後不久跳漲4.8%至192美元，使其今年以來股價漲逾80%，市值突破1兆美元（32.47兆台幣），台積電6月初市值超越股神巴菲特的波克夏海瑟威，成為全球市值第8大企業。

台積電作為蘋果以及輝達最重要晶片的唯一供應商，使其成為全球投資人熱愛的人工智慧（AI）投資標的。那些市值3兆美元的企業，股價隨著AI熱潮水漲船高，相較之下，它們不可或缺的晶片製造商顯得炙手可熱，即使台海緊張升溫，華爾街券商仍紛紛調高台積電的目標價，原因在於AI相關需求飆升，以及台積電2025可能漲價以提高獲利。

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台積電ADR的表現優於其台股，因為外國投資人較易取得它們。同時，有別於台股，必須獲得特別的監管批准才能轉換為美國等值股票，ADR轉換台股無此要求。

台積電ADR飆漲前一天，摩根士丹利提高台積電目標價9%，並預計台積電在18日的法說會時將上調其全年財測。該券商也基於台積電強大的議價實力，認為台積電將提高晶圓價格。

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