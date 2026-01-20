蛋撻風暴後 肯德基個人餐、薯條、咖啡真的都漲價了

肯德基日前引發原味蛋撻停賣之亂，網友一致認為，這是漲價前的操作，果不其然，肯德基自今天（20日）起調整部分餐點價格，不只蛋撻漲價，個人餐、薯條、咖啡全都漲價了。（肯德基提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕肯德基日前引發原味蛋撻停賣之亂，網友一致認為，這是漲價前的操作，果不其然，肯德基自今天（20日）起調整部分餐點價格，不只蛋撻漲價，個人餐、薯條、咖啡全都漲價了。

原味蛋撻變身為超極酥蛋撻後，6入售價257元，單顆售價49元，較原先單顆47元貴了2元；個人套餐平均調漲約1.7元，經典配餐、雞汁飯配餐漲1元，雙享餐調升2元，XL 全明星餐則調升 3 元，調整幅度落在1~3元間。

早餐單點亦同步調漲，薯餅與花生起司蛋堡上漲1元 ，花生肉鬆嫩雞蛋堡、總匯歐姆蛋燒餅與紅藜燕麥嫩雞粥等品項則調漲2元。

點心類多數品項調漲1~2元，大份香酥脆薯調漲3元；超蝦點心拼盤調漲7元至182元，分享拼盤則由255元調漲至268元，一口氣漲了13元。

飲料類冰義式咖啡與大杯熱義式咖啡每杯均調漲2元，小杯熱義式咖啡調漲1元。

