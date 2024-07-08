台積電破千還可進場？專家：定期定額3000元買「護國群山」

現在想買一張台積電股票需要投入新台幣100萬元，並非一般小資族能負擔，不妨採取每月定期定額購入整個台股AI供應鏈的「護國群山」。（資料照）

〔記者李靚慧／台北報導〕台積電（2330）股價上週突破千元大關，成為最新的「千金股」之一，不少股民詢問是否還能進場投資？法人指出，如果擔心投資個股的波動風險過大，不妨利用共同基金參與這波AI投資機會，包括「中租基金平台」、「大拇哥投顧」等網站，都有「持股搜尋基金」的功能，輕鬆搜出持有台積電的基金，用每月定期定額購入整個台股AI供應鏈的「護國群山」。

中租基金平台總經理蘇皓毅表示，AI熱潮已推動台股今年上半年飆漲超過28%，現在想買一張台積電股票需要投入新台幣100萬元，並非一般小資族能負擔，但小資族卻可透過定期定額或單筆投資「台股基金」，門檻只要新台幣3000元起，就能參與更多台灣AI供應鏈成長機會。

請繼續往下閱讀...

蘇皓毅說，投資人想更快速地找出有持股台積電的基金，可以利用中租基金平台的「熱門持股基金」快篩功能，一鍵篩選出所有站上持股成分含有台積電的基金，省去投資人挑擇標的時，須一一檢視十大持股的麻煩。

大拇哥投顧官網也有「持股找基金」功能，透過基金的持股、持債，協助投資人搜尋基金，不只可找到要投資的標的，還可避開「地雷」。

中租基金平台指出，回顧2024上半年，打敗台股指數的基金約有20多檔，若從其中篩選整理出持股包含台積電、近3個月績效前10名的基金，投資人將更容易挑選出投資標的。年底前於中租基金平台以單筆、定期定額或母子基金交易方式申購全站台股基金皆「0手續費」。

台積電破千後小資族怎投資？專家建議，可挑選持股台積電的基金定期定額投資。（業者提供）

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法