台驊6月營收雙增 創2年新高

台驊董事長顏益財。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕台驊控股6月營收達26.97億元，月增加24.92%，年增率達150.09%，創下近2年的新高，累計1-6月營收114.9億元，年增69.41%。

展望第三季，台驊表示，美國、加拿大及歐洲等多個港口及鐵路運輸正面臨勞資談判協商，加上歐美保護性關稅實施及紅海地緣衝突的持續，多項變數的連鎖反應，可望讓第三季運價維持在相對高檔水平，同時，集團充份配置資金運用，取得豐沛的利息與股息收益，對於第三季營運表現仍審慎樂觀看待。

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台驊指出，紅海地緣政治問題造成航線繞行非洲成為常態，港口硬體設備不足，以及船隻調度問題產生的塞港效應日趨嚴重，同時美國、歐盟及南美洲等紛紛對於中國電動車、鋰電池及太陽能相關等產品加徵25%~100%不等關稅措施，迫使進口商提前拉貨建倉庫存，帶動遠東區出口貨量激增，海運事業部營運受惠貨量與運價同步增長效應下，6月份營收達16.67億元，月增38.14%，年增200.85%，創下今年來新高水準。

空業事業部方面，台驊指出，受到海運外溢效應與市場電商需求持續暢旺下，6月營收達5.31億元，年增115.90%，持續站穩5億元關卡。中國電商快速崛起，跨境直郵的模式引發了航空貨運運力激烈的競爭，加上旅遊業需求大幅增加，空運貨運運力出現短缺，促使6月份空運運價較去年同期上漲40%；同時，產業供應鏈在海運塞港、缺櫃與高運價等多重變數壓力下，部份運輸自海運移轉至空運，加重整體空運運力供給呈現吃緊狀態，推升整體空運營運表現。

台驊指出，鐵路事業明顯在紅海危機繞行非洲航線影響下，成為遠東通往歐洲最佳替代路線，6月中歐鐵路艙位呈現滿艙狀態，帶動營收達2.1億元，年增達220.77%，由於6月海運運費持續攀高，缺櫃效應蔓延至鐵路運輸，6月營運較5月更上層樓，整體鐵路事業第二季營運較第一季增長達55.87%。內貿物流事業受到美國將於8月1日起將對中國出口電動車及電池產品課徵25-100%不等關稅，廠商於關稅實施前積極建立庫存，倉儲物流周轉動能增加。

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