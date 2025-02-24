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中國經濟倒退嚕！多個一線城市房租「跌回10年前」

2025/02/24 14:53

中國一線城市像是北京、上海和深圳等，多地房租都跌回10年前的水準。（示意圖，法新社）中國一線城市像是北京、上海和深圳等，多地房租都跌回10年前的水準。（示意圖，法新社）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國經濟持續低迷，民眾收入下降，消費降級蔓延至租房，根據數據顯示，包括中國一線城市像是北京、上海和深圳等，多地房租都跌回10年前的水準，然而，即使房租降價也沒人要租，很多房子還是找不到租客。

根據中國媒體報導，大數據平台Wind的數據報導，北京、上海和深圳去年房租跌回2015年至2017年的水平，另外像是廣州跌到2014年，成都跌回2018年，天津更是退回到2010年。

今年以來，租金下跌的趨勢仍然持續，而房源掛牌週期（指房源上架到成交的時間）顯著上升。根據房市機構資料顯示，1月份全中國40城的平均掛牌租金（上架租金）較上個月小幅下跌1.2%，房源掛牌週期上升至51.9天，較上個月大幅增加6.9天，即便降價出租，也「失靈」沒人要租。

文章指出，在中國不少一二線城市的核心區，房東們正在煩惱「為什麼房子降價都租不出去了？」，根據中國《經濟觀察家報》整理，去年共有15個省份公佈了財產淨收入成長速度資料，其中北京、江蘇等5省份出現了負成長現象，過去3年，北京財產淨收入均為負成長。

租金降價其中1個原因為「民眾收入預期偏低」，另一原因為「2024年保租房大規模入市」。中國的保租房（即保障性租賃住房）是指由政府主導建設並提供租賃的住房，通常會提供較優惠的租金給符合條件及購屋困難的群體。

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